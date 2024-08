'Deadpool & Wolverine' xô đổ và lập những kỷ lục nào?

Báo chí nước ngoài vừa điểm lại những kỷ lục mà bộ phim Deadpool & Wolverine lập được tại phòng vé năm nay, cũng như góp mặt trong những danh sách phim ăn khách khác trong lịch sử. Sự phối hợp của cặp sao Ryan Reynolds - Hugh Jackman cũng như sự góp mặt của hàng loạt diễn viên khác, đặc biệt với nhiều vai khách mời, là một trong những yếu tố giúp phim chiếm cảm tình khán giả và kiếm tiền tốt tại rạp.

Dogpool - một trong những nhân vật gây phấn khích cho người xem trong bom tấn Deadpool & Wolverine

Phim hiện đã thu về 630 triệu USD toàn cầu, trong đó bao gồm hơn 298 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ tính đến hết thứ năm (giờ địa phương) và 332 triệu USD bên ngoài thị trường này. Giới quan sát phòng vé dự đoán phim sẽ thu thêm khoảng 85 - 95 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần này, giúp doanh thu tại Bắc Mỹ của phim đạt con số khoảng 380 - 390 triệu USD.

Những dự đoán này cũng cho thấy phim sẽ mau chóng vượt mặt 2 phần trước đó về doanh thu toàn cầu là Deadpool (2016, phim có tổng doanh thu 782,8 triệu USD) và Deadpool 2 (2018, 785,8 triệu USD).

Tờ The Hollywood Reporter ghi nhận rằng ít ai ngờ một phim được gắn nhãn R (cấm khán giả dưới 17 tuổi theo hệ thống phân loại MPAA của Mỹ) như Deadpool & Wolverine lại trở thành phim được xem nhiều đến vậy.

Ra đời trong thời kỳ ý tưởng đa vũ trụ được khai thác trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), Deadpool & Wolverine tiếp tục kể câu chuyện của nhân vật Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) thực hiện nhiệm vụ cho Tổ chức Phương sai Thời gian (TVA) - cơ quan kiểm soát những biến động trong đa vũ trụ. Các nhà phê bình khen ý tưởng cũng như chất giải trí của phim trên Rotten Tomatoes, chấm tác phẩm ở mức 78% (đạt chứng nhận "tươi").

Deadpool & Wolverine hồi sinh rất nhiều nhân vật cũ của Marvel, trong đó có nhân vật Wolverine của tài tử Hugh Jackman

Tính đến thời điểm hiện tại, Deadpool & Wolverine đã xô đổ nhiều cột mốc về doanh thu của các bom tấn khác và góp mặt trong các danh sách phim ăn khách như: phim đứng thứ 6 trong danh sách 10 phim có doanh thu mở màn cao nhất nhất Bắc Mỹ (211,4 triệu USD sau 3 ngày chiếu); xếp thứ 4 trong danh sách phim siêu anh hùng có mở màn ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ (xếp sau các phim như Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home và Avengers: Infinity War); phim gắn nhãn R có doanh thu mở màn cao nhất tại Bắc Mỹ cũng như trên thế giới; phim có doanh thu mở màn cao nhất trong tháng 7 (mọi thời đại, vượt qua bom tấn The Lion King bản mới với 191,8 triệu USD); phim có doanh thu mở màn cao nhất Bắc Mỹ trong vòng 2 năm rưỡi qua kể từ Spider-Man: No Way Home (chiếu tháng 12.2021); phim có doanh thu cao thứ 3 tại Bắc Mỹ trong năm nay, vượt qua bom tấn Dune: Part 2 (282 triệu USD) chỉ sau 7 ngày ra rạp.

Deadpool & Wolverine vẫn đang sinh lời tốt tại phòng vé. Nhiều dự đoán cho rằng tác phẩm sẽ dễ dàng gia nhập "câu lạc bộ" tỉ USD năm nay, nối tiếp thành công của bom tấn hoạt hình Inside Out 2 (tổng doanh thu hơn 1,5 tỉ USD toàn cầu).