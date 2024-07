Sau 'Deadpool', Robert Downey Jr. là người tiếp theo trở lại Marvel

Gần đây, Downey đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng mình đã sẵn sàng quay lại vũ trụ siêu anh hùng Marvel khiến người hâm mộ mặc nhiên tin rằng sẽ có thêm một phần nữa xoay quanh nhân vật Iron Man/Tony Stark.

Tuy vậy, mới đây, việc tiết lộ sẽ hóa thân thành vai phản diện Victor von Doom là cú sốc lớn đối với những người quan tâm đến thương hiệu này.

Robert Downey Jr. xuất hiện bất ngờ và công bố vai diễn mới tại hội thảo vừa tổ chức của Marvel Studios Variety

Lần đầu tiên Downey xuất hiện với vai thiên tài siêu phàm Stark là trong Iron Man (2008). Đây là phần đầu tiên mà vũ trụ điện ảnh Marvel được kết nối với nhau, do chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige sáng tạo.

11 năm tiếp theo, Downey đảm nhận lại vai diễn này trong 10 bộ phim của Marvel, bao gồm Iron Man 2, Iron Man 3, The Incredible Hulk, The Avengers, Captian America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Tuy vậy, trong Endgame, Iron Man được nhìn thấy là đã tử nạn, từ đó đặt ra một dấu hỏi lớn cho sự tồn tại tiếp theo của nhân vật này. Trả lời báo giới về vấn đề này, chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige - cho biết ông không muốn làm hỏng sự ra đi đầy cảm xúc của Downey.

Feige chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm qua để đạt được điều đó, và sẽ không bao giờ muốn hủy hoại nó theo bất kỳ cách nào".

Trong những năm qua, Downey đã khá nôn nóng với mong muốn trở lại vũ trụ siêu anh hùng. Chia sẻ với tạp chí Esquire sau chiến thắng Oscar cho Oppenheimer, nam diễn viên cho biết thương hiệu này là "một phần không thể thiếu trong DNA của tôi. Vai diễn đó đã chọn tôi, và tôi luôn nói, 'Đừng bao giờ, đừng bao giờ cược Kevin Feige thua cuộc'. Ông ấy sẽ luôn luôn thắng".

Sự trở lại này của Downey đang rất được chờ đón Variety

Trong những năm qua, Downey được đánh giá là diễn viên có sự nghiệp thành công nhất từ khi rời khỏi thương hiệu Marvel với nhiều vai diễn được đánh giá cao. Việc được đề cử và chiến thắng các giải danh giá như Oscar, Emmy, Quả cầu vàng... cho thấy nam tài tử đã chứng minh được bản lĩnh của mình, từ bỏ quan điểm về những diễn viên đóng siêu anh hùng không có tài năng.

Sự trở lại này của Downey đang rất được chờ đón, khi qua thành công của Deapool & Wolverine, nhiều người tin rằng cả Marvel và Disney đang muốn tạo ra một luồng gió mới cho loạt phim này, để chúng hấp dẫn và thu hút hơn sau tình trạng bết bát vào các năm trước khiến kế hoạch ra mắt và phát hành phim thay đổi đáng kể.