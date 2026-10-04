Hé lộ thương vụ dầu mỏ tỉ USD trong đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Tin liên quan Robot được thả vào hậu phương quân Nga trong chiến dịch táo bạo của Ukraine?Ukraine cho biết chiến dịch Vivaldi của nước này giúp giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Donbass, trong đó có việc bắt giữ hơn 250 binh sĩ Nga.Quân đội Nga diễn tập tấn công, hải quân lần đầu đi qua tuyến đường ở Bắc Cực Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ - Nga Vladimir Putin Đàm phán Mỹ - Nga phương Tây Mỹ nga UKRAINE Xung đột Ukraine xung đột Lukoil Điện Kremlin Qatar Trung Đông jared kushner Steve Witkoff thương vụ dầu mỏ Trump Tổng thống Trump Bộ Tài chính Mỹ Dầu mỏ
Bình luận (0)