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    Hé lộ thương vụ dầu mỏ tỉ USD trong đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine
    VideoThế giới

    Hé lộ thương vụ dầu mỏ tỉ USD trong đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

    Trúc Huỳnh - Trí Đỗ

    Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về xung đột Ukraine đã mở rộng sang một thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỉ USD liên quan tài sản quốc tế của Tập đoàn năng lượng Nga Lukoil.

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