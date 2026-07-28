Hé lộ tin nhắn cuối của ca sĩ D4vd trong vụ phân xác bạn gái 14 tuổi

Tại phiên điều trần sơ bộ ngày 27.7, thẩm phán xác định có đủ căn cứ để đưa vụ án của ca sĩ D4vd (tên thật David Anthony Burke, 21 tuổi) ra xét xử. Trong phiên tòa, các công tố viên đã công bố loạt tin nhắn cuối cùng giữa nam ca sĩ và Celeste Rivas Hernandez, nạn nhân được cho là đã bị sát hại rồi phân xác vào tháng 4.2025.

Ca sĩ D4vd đối mặt hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng sau cái chết của Celeste Rivas Hernandez. Phiên điều trần sơ bộ ngày 27.7 đã công bố nhiều chứng cứ mới trước khi vụ án được đưa ra xét xử Ảnh: Reuters

D4vd làm gì để đánh lạc hướng cảnh sát?

Theo điều tra viên Corey Farrell thuộc Đơn vị điều tra cướp của và án mạng, Sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ), D4vd và Celeste Rivas Hernandez đã xảy ra tranh cãi qua tin nhắn vào ngày trước khi cô bé bị giết hại.

Ngày 22.4.2025, Celeste Rivas Hernandez nhắn cho D4vd: "Việc anh nói sẽ rời bỏ em chỉ để ở bên cô ấy thực sự khiến em thấy kinh khủng và thất vọng, David". D4vd đáp lại: "Anh đã bao giờ nói sẽ chia tay em vì cô ấy đâu?". Sau đó, Celeste Rivas Hernandez nhắn rằng cô sẽ "hủy hoại sự nghiệp và cuộc đời" của nam ca sĩ, theo tường thuật của People tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 23.4.2025, cũng là ngày Celeste Rivas Hernandez được cho là bị sát hại, cô nhắn muốn gặp D4vd và nói sẽ cho anh "thêm một cơ hội" để nói ra sự thật. Thiếu nữ sinh năm 2010 cũng cảnh báo sẽ công khai mọi chuyện nếu tiếp tục thấy anh xuất hiện cùng người bạn nữ kia.

Đến tối cùng ngày, hồ sơ điều tra cho thấy D4vd đã đặt xe Uber đón Celeste Rivas Hernandez từ khu vực gần nhà cô ở Lake Elsinore, California, đến nơi ở của mình tại West Hollywood (Mỹ).

Lúc 20 giờ 34 phút, nam ca sĩ liên tục cập nhật thông tin về chuyến xe và Celeste Rivas Hernandez trả lời: "Ok". Đến 22 giờ 1 phút, cô nhắn: "Em gần đến rồi, nếu anh ở nhà thì mở cửa nhé". D4vd trả lời: "Được". Khoảng 10 phút sau, anh tiếp tục nhắn: "Cổng mở rồi, cửa cũng không khóa".

Theo các công tố viên, đây là những tin nhắn cuối cùng Celeste Rivas Hernandez gửi đi. Dữ liệu từ Uber cho thấy chiếc xe đến nhà D4vd vào khoảng 22 giờ 10 phút. Công tố viên nhận định nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian từ 22 giờ 10 phút đến 22 giờ 30 phút.

Các tài liệu được công bố trước đó cho thấy mối quan hệ giữa D4vd và Celeste Rivas Hernandez bắt đầu khi cô bé mới 13 tuổi. Hai người từng trao đổi về việc mang thai và phá thai qua tin nhắn Ảnh: AP

Sau thời điểm mà cơ quan điều tra cho rằng Celeste Rivas Hernandez đã tử vong, D4vd vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi cô đang ở đâu. Theo bản luận tội, những tin nhắn này "là một phần trong kế hoạch được chuẩn bị từ trước nhằm che giấu vụ án mạng, đánh lạc hướng cảnh sát của D4vd, bởi vào thời điểm đó nạn nhân đã tử vong".

Các công tố viên cũng cho biết ngay sau khi nạn nhân qua đời, D4vd đã lái xe đến quận Santa Barbara (Mỹ) nhằm phi tang đồ đạc và tiêu hủy chứng cứ.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23.4.2025, nam ca sĩ rời khỏi nhà, vừa lái xe vừa liên tục nhắn tin và gọi điện cho Celeste Rivas Hernandez để hỏi tung tích của cô. Đến 23 giờ 37 phút, D4vd nhắn: "Bro". Vài phút sau, anh tiếp tục viết: "Anh sẽ gọi cho ai đó, em đang làm anh sợ". Khoảng nửa đêm, nam ca sĩ gửi thêm tin nhắn: "Em đang ở đâu vậy? Làm ơn trả lời anh".

Các công tố viên cho rằng toàn bộ những hành động này đều được tính toán nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm chỉ trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra.

Dữ liệu điện thoại và xe Tesla trở thành chứng cứ

Thông qua dữ liệu định vị từ điện thoại của D4vd và hệ thống trên chiếc xe ô tô Tesla của anh, cơ quan điều tra cáo buộc nam ca sĩ đã lái xe đến khu vực quận Santa Barbara ngay trong đêm 23.4. Anh tiếp tục quay lại khu vực này từ ngày 8 đến 9.5 và một lần nữa vào ngày 31.5. Đây cũng là khu vực nơi một nhân viên bang California (Mỹ) phát hiện hộ chiếu của Celeste Rivas Hernandez bị vứt ven đường cao tốc 154, phía bắc Santa Barbara (Mỹ).

Sau phiên điều trần, thẩm phán Charlaine Olmedo kết luận có đủ căn cứ để đưa D4vd ra xét xử về các cáo buộc sát hại và phân xác Celeste Rivas Hernandez.

Trước đó ít ngày, tòa án cũng công bố một loạt tin nhắn khác giữa Celeste Rivas Hernandez và D4vd.

Theo hồ sơ vụ án, Celeste Rivas Hernandez đã mang thai vài tháng sau khi hai người bắt đầu quan hệ tình dục vào tháng 11.2023, thời điểm cô mới 13 tuổi, còn D4vd 18 tuổi. Sau đó, cô đã phá thai.

Trong tin nhắn gửi tháng 1.2024, D4vd viết: "Anh xin lỗi một lần nữa. Anh không bao giờ muốn em phải trải qua chuyện này". Celeste Rivas Hernandez đáp: "Không sao đâu. Cả hai chúng ta đều chưa đủ khả năng để nuôi đứa bé". Tuy nhiên, khoảng 7 tháng sau, thiếu nữ bày tỏ sự hối hận khi nhắn rằng cô đã "tước đi mạng sống của một em bé vô tội". Cô viết: "Em quan tâm đến anh. Em đã bỏ con vì anh. Em không thích nhắc lại chuyện này vì nó khiến em rất đau lòng, nhưng em sẵn sàng làm mọi thứ để có thể đưa con trở lại".

Tháng 4.2026, D4vd bị bắt và bị truy tố với các tội danh gồm giết người, xâm hại tình dục trẻ em dưới 14 tuổi trong thời gian dài và xâm phạm, hủy hoại thi thể trái phép, theo Văn phòng Biện lý quận Los Angeles (Mỹ).

Nam ca sĩ đã không nhận tội. Luật sư bào chữa Marilyn Bednarski cho rằng do thi thể nạn nhân đã phân hủy nghiêm trọng nên rất khó xác định chính xác thời điểm và nguyên nhân tử vong.

Trước khi vướng vòng lao lý, D4vd được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ triển vọng của làng nhạc Mỹ. Nam ca sĩ sinh năm 2005 nổi lên vào năm 2022 với ca khúc Romantic Homicide, tác phẩm đầu tiên giúp anh góp mặt trên Billboard Hot 100 ở vị trí 33. Không lâu sau, bản hit Here With Me tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng danh giá này, đưa tên tuổi D4vd đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Hai ca khúc đều đạt hơn 1 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify, góp phần đưa D4vd trở thành gương mặt nổi bật của dòng nhạc alternative pop và indie pop.