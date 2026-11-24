Hồ sơ chứng nhận đề ngày 22.11 từ Hiệp hội Năng lượng Không dây (WPC) vừa xác nhận sự tồn tại của Motorola Razr Flex với mã model XT2761, trùng khớp dữ liệu TrustCB tuần trước. Theo tài liệu này, thiết bị hỗ trợ chuẩn Mở rộng Công suất (EPP) với mức sạc không dây tối đa 15W.

Tốc độ sạc không dây của Motorola Razr Flex thấp hơn tin đồn trước đó

Có thể thấy, mức công suất 15W thấp hơn con số 25W trong các tin đồn trước đây, nhưng máy vẫn có thể sạc nhanh hơn qua chuẩn khác hoặc công nghệ độc quyền. Đáng chú ý, ảnh đính kèm hồ sơ lại hiển thị kiểu gập vỏ sò màn hình phụ cao thay vì thiết kế gập ngang dạng sách rò rỉ gần đây.

Hình ảnh trang chứng nhận của mẫu Motorola Razr Flex ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh chứng nhận sạc, nhiều thông số phần cứng của mẫu điện thoại gập bản rộng này cũng đã được hé lộ qua các nguồn tin rò rỉ. Razr Flex dự kiến sở hữu màn hình gập 6,92 inch tần số quét 165 Hz, màn hình phụ 4,97 inch và dùng vi xử lý SM8845 Pro chưa ra mắt.

Hệ thống nhiếp ảnh của máy được đồn đoán gồm camera chính 50 MP kết hợp cùng camera góc siêu rộng 50 MP. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 5.000 mAh, đi kèm hệ điều hành Android 17 cài đặt sẵn.

Về thời điểm trình làng, các tin đồn ban đầu từng nhận định Motorola Razr Flex sẽ ra mắt vào giữa tháng 12. Tuy nhiên, dữ liệu từ chính trang web hỗ trợ của Motorola lại hé lộ thiết bị này có thể phải đến năm 2027 mới chính thức xuất hiện.