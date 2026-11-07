Camera Motorola Signature 27 tạo bất ngờ lớn khi đánh bại iPhone 18 Pro

Ngay sau khi ra mắt, Motorola Signature 27 đã gây chú ý khi điểm số camera của sản phẩm này bất ngờ vào top 2 bảng xếp hạng toàn cầu của DxOMark. Camera của chiếc điện thoại này đạt 173 điểm, vượt qua iPhone 18 Pro (172 điểm) và chỉ đứng sau Huawei Pura 80 Ultra (175 điểm). Đây được xem là một bước tiến đáng kể so với phiên bản trước đó của Signature, vốn chỉ đạt 164 điểm.

Motorola Signature 27 có bước tiến lớn về camera so với mẫu tiền nhiệm ẢNH: MOTOROLA

DxOMark từng so sánh Signature đời đầu với iPhone 17 Pro và Vivo X300 Pro, nhưng mẫu máy mới này đã tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu. Bài đánh giá mô tả Signature 27 là một chiếc điện thoại chụp ảnh cân bằng tốt, cho kết quả đáng tin cậy cả về ảnh chụp và video. Điểm mạnh nổi bật của sản phẩm là khả năng chụp ảnh chân dung, với khuôn mặt được thể hiện có tông màu da tự nhiên, độ phơi sáng chính xác và nhiều chi tiết. Ngay cả ảnh chụp nhóm cũng được xử lý tốt, với camera giữ cho mọi người luôn được lấy nét dù đứng ở các khoảng cách khác nhau.

Hệ thống camera tele của Signature 27 cũng được đánh giá cao, với khả năng zoom quang 3x cho những bức ảnh cận cảnh sắc nét, cùng chất lượng hình ảnh vẫn tốt ở mức zoom lên đến khoảng 6x. Sự nhất quán trong việc quay video cũng được DxOMark ghi nhận, với độ phơi sáng chính xác và màu sắc tự nhiên, trong khi nhiễu được kiểm soát tốt khi quay các cảnh tĩnh.

Danh sách top 10 smartphone chụp ảnh đẹp nhất trên DxOMark ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một số hạn chế của Motorola Signature 27

Tuy nhiên, camera trên Motorola Signature 27 vẫn gặp một số hạn chế. DxOMark chỉ ra rằng việc phóng to các đối tượng ở xa có thể dẫn đến mất chi tiết, trong khi các cảnh cực tối có thể gây ra hiện tượng lệch màu và làm giảm độ chi tiết của hình ảnh. Ngoài ra, các đối tượng chuyển động nhanh cũng có thể bị mờ, ảnh hưởng đến chất lượng chụp ảnh hành động.

Những vấn đề này cũng xuất hiện trong video, khi quay các đối tượng chuyển động hoặc các cảnh có nhiều hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu có thể tạo ra nhiều nhiễu hơn. Đây được xem là một lĩnh vực mà Signature 27 cần cải thiện.

Dù còn một số hạn chế, con số 173 điểm vẫn giúp Motorola Signature 27 chỉ kém Huawei Pura 80 Ultra hai điểm và dẫn trước iPhone 18 Pro một điểm trong bảng xếp hạng camera mới nhất của DxOMark.