Motorola tung điện thoại pin 7.000 mAh, màn hình sáng 12.000 nit

Motorola vừa chính thức công bố mẫu điện thoại cao cấp Signature 27 kế nhiệm thế hệ đầu ra mắt hồi tháng 1, mang đến nhiều nâng cấp vượt trội về cấu hình. Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 7.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 90W và không dây 50W, cùng màn hình được hãng tuyên bố là sáng nhất trên smartphone với độ sáng tối đa chạm ngưỡng 12.000 nit.

Motorola trình làng Signature 27 với cấu hình vượt mặt Galaxy S26 Ultra

Thông số này vượt trội hơn hẳn so với mức 5.000 mAh và 2.600 nit của Galaxy S26 Ultra, cũng như mức pin tối đa 5.567 mAh và độ sáng 3.000 nit trên iPhone 18 Pro Max. Về hiệu năng, Signature 27 khắc phục điểm yếu của bản tiền nhiệm khi trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, đi trước một thế hệ so với chip trên dòng Galaxy S26 và mạnh hơn nhiều so với Snapdragon 8 Gen 5.

Motorola Signature 27 ra mắt với cấu hình ấn tượng ẢNH: MOTOROLA

Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu camera trước 50 MP và cụm ba camera sau gồm ống kính chính 50 MP, góc siêu rộng 50 MP cùng ống kính tiềm vọng 200 MP zoom quang 3x hỗ trợ zoom AI 100x. Đây cũng là smartphone đầu tiên tích hợp cảm biến hành động EVS chuyên dụng để bắt nét chuyển động nhanh, kết hợp hệ thống loa tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen. Thân máy hoàn thiện từ gốm, kính, nhôm và đạt cả hai chuẩn kháng nước, bụi IP68 lẫn IP69.

Thiết bị chạy hệ điều hành Android hỗ trợ Gemini Intelligence với cam kết 7 năm cập nhật phần mềm, đồng thời lần đầu mở rộng hỗ trợ hệ điều hành bảo mật GrapheneOS vốn trước đây chỉ có trên Google Pixel. Dù sở hữu cấu hình ấn tượng, mức giá 1.299,99 bảng Anh (khoảng 1.750 USD, tương đương hơn 44,5 triệu đồng) khiến Signature 27 đắt hơn iPhone 18 Pro và ngang ngửa iPhone 18 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra.

Mức giá cao này được xem là rào cản lớn đối với tham vọng định vị phân khúc siêu cao cấp của Motorola trong năm 2026. Mẫu máy sẽ chính thức mở bán tại thị trường châu Âu từ ngày 16.11 với hai tùy chọn màu sắc là Pantone Coal Smoke và Pantone Capulet Olive, trong khi giá bán và thời điểm phát hành tại Mỹ và Úc hiện vẫn chưa được xác nhận.