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    Công nghệSản phẩm

    Lộ diện smartphone gập rộng đầu tiên của Motorola

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Razr Flex được cho là mẫu smartphone gập rộng đầu tiên của Motorola, sở hữu cấu hình cao cấp và thiết kế khá nhỏ gọn.

    Theo Android Headlines, Razr Flex dự kiến sẽ được Motorola ra mắt vào giữa tháng 12, nhưng thời gian cụ thể vẫn có thể thay đổi. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình đối với dòng Razr khi chuyển sang kiểu gập rộng thay vì vỏ sò truyền thống.

    Lộ diện smartphone gập rộng đầu tiên của Motorola - Ảnh 1.

    Hai lựa chọn màu sắc của Razr Flex

    ẢNH: ANDROID HEADLINES

    Nội dung báo cáo cho biết Razr Flex chỉ là tên nội bộ đang được Motorola sử dụng, với mã hiệu sản phẩm là Parker. Thiết bị sẽ sở hữu màn hình OLED 6,92 inch bên trong có độ phân giải 2.364 x 1.728 pixel, tốc độ làm mới 165 Hz và hỗ trợ các công nghệ HDR10, HDR10+ và Dolby Vision. Trong khi đó, màn hình bên ngoài sẽ có kích thước 4,97 inch với độ phân giải 1.736 x 1.140 pixel.

    Những thông số của Motorola Razr Flex

    Về cấu hình, Razr Flex sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp 12 GB bộ nhớ RAM và 256 GB bộ nhớ trong không thể mở rộng. Kích thước của thiết bị khi mở ra là 110 x 149 x 5,8 mm và khi gập lại là 110 x 76 x 12,6 mm, cùng trọng lượng khoảng 215 gram. Thiết bị cũng được kỳ vọng hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 với LE Audio, 5G, LTE, eSIM và khe cắm nano SIM vật lý.

    Hệ thống camera của Razr Flex có thể bao gồm camera chính 50 MP với khả năng zoom số lên đến 30x, cùng camera siêu rộng 50 MP. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị hai camera selfie 32 MP, với mỗi camera nằm ở một màn hình khác nhau. Pin của máy dự kiến có dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây USB-PD và sạc không dây Qi 25W.

    Razr Flex cũng được cho là đạt tiêu chuẩn IP48 và IP49 về khả năng chống nước, đồng thời chạy trên hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng. Cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn bên hông, cùng một phím AI vật lý chuyên dụng. Thiết bị sẽ có hai màu sắc Pantone, bao gồm Coriander và Dark Botanical Garden.

    Dự kiến, Razr Flex sẽ cạnh tranh với các mẫu smartphone gập màn hình rộng của Samsung và Apple. Tuy nhiên, Motorola vẫn chưa xác nhận tên gọi cuối cùng, thông số kỹ thuật đầy đủ, giá bán hoặc ngày ra mắt chính thức.

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