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Thế giới Góc nhìn

Hệ lụy khó dự liệu

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út về việc cho phép Ả Rập Xê Út sử dụng công nghệ của Mỹ để làm giàu uranium tạo bước chuyển lớn trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời tác động rất sâu rộng tới chính trị an ninh trên thế giới nói chung và ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi, vùng Vịnh nói riêng.

Đối với Mỹ, việc này chẳng khác gì buông bỏ một điều cấm kỵ lâu nay bởi nước này vốn kiên quyết chống làm giàu uranium và bởi một trong những lý do chính cho cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran là đối phương có khả năng làm giàu uranium. Mỹ đặt ra điều cấm kỵ vì lợi ích và giờ vì lợi ích mà bỏ chính điều cấm kỵ ấy.

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Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út gây chú ý không chỉ ở vùng Vịnh

Ảnh: Reuters

Lợi ích của Mỹ trong chuyện này rất thiết thực trước mắt cũng như trong chiến lược lâu dài. Đây là một thương vụ kinh tế, ràng buộc chặt Ả Rập Xê Út vào Mỹ và không để Nga hay Trung Quốc giành phần. Tổng thống Mỹ Donald Trump khích lệ Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel và chốt chặt vương triều này trong cùng phía chống Iran, lại còn tạo tiền lệ để cổ vũ các bên khác liên minh hoặc liên thủ với Mỹ về địa chính trị. 

Trong bối cảnh xung đột hiện tại với Iran và trước nguy cơ có thể sa lầy vào cuộc chiến, ông Trump hiện có nhu cầu cấp thiết về tranh thủ và tập hợp các vương triều Ả Rập ở khu vực vùng Vịnh, trong đó đặc biệt có Ả Rập Xê Út.

Đối với Ả Rập Xê Út, cái lợi thu về không chỉ có năng lượng hạt nhân phục vụ mục đích dân sự mà còn công nghệ làm giàu uranium, một con chủ bài chiến lược đặc biệt hữu dụng. Tuy nhiên, hệ lụy lâu dài lại rất khó lường bởi sẽ làm gia tăng chạy đua hạt nhân và khó khăn trong kiểm soát hạt nhân. Trong 2 khía cạnh này, thỏa thuận trên chẳng khác gì "mở chiếc hộp Pandora". 

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