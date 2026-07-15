Người mới vọng mở thời mới ở Anh

Dự kiến, ông Andy Burnham, người quay lại Nghị viện Anh một cách ngoạn mục sau 10 năm, sẽ trở thành thủ tướng kế vị ông Starmer.

Nghị sĩ Anh Andy Burnham Ảnh: Reuters

Ông Starmer có công đưa Công đảng Anh trở lại cầm quyền và có được ảnh hưởng chính trị lấn át được tất cả đảng phái chính trị khác, giúp người kế nhiệm có thể yên ổn cầm quyền cho tới lần bầu cử quốc hội định kỳ vào mùa hè năm 2029.

Tất nhiên, ông Burnham theo đuổi mục tiêu mở ra thời kỳ mới ở nước Anh. Nhưng người mới có thể mở ra được thời kỳ mới ấy hay không thì đến nay chưa ai dám chắc. Công đảng Anh xem ông Burnham là sự lựa chọn giải pháp tốt nhất để chấm dứt tình trạng hỗn độn về chính trị - xã hội hiện tại.

Sau khi trở thành Chủ tịch Công đảng ngày 17.7 và thủ tướng Anh ngày 20.7 tới, ông Burnham phải bắt tay ngay vào việc dọn dẹp các vấn đề mà người tiền nhiệm để lại. Đó là hệ thống y tế không còn khả năng tài chính, chi phí cho dịch vụ phúc lợi xã hội tăng cao, quyết sách của người tiền nhiệm tăng rất mạnh ngân sách cho quốc phòng và quân sự, người dân sa sút lòng tin vào Công đảng Anh và mối quan hệ đầy trắc trở giữa Anh với Mỹ và EU.

Người mới nhanh chóng đến được đỉnh cao quyền lực ở Anh bởi hiện là hy vọng của Công đảng Anh và là kỳ vọng của dân chúng trên đảo quốc về việc nhanh chóng khôi phục được tăng trưởng kinh tế, kiên định và triệt để thực thi những cuộc cải tổ chính trị - xã hội cấp thiết, ưu tiên đối nội trước đối ngoại. Nếu không nhanh chóng đưa lại được thành quả cầm quyền cụ thể thì người mới sẽ không có được đủ thời gian để mở ra thời mới.