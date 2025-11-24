Chiến lược tự giải cứu của Anh

Nước này vốn không có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và dồi dào tới mức có thể tự cung tự cấp đầy đủ các loại khoáng sản quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nên mục tiêu của chiến lược không phải là nhằm tự chủ hoàn toàn về cung ứng khoáng sản quan trọng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá chiến lược nói trên đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện và bảo vệ lợi ích quốc gia. Đây là cách được chính phủ lựa chọn và vận dụng để giúp nước Anh thoát khỏi tình cảnh hiện tại là lệ thuộc ở mức độ quá lớn vào cung ứng nhiều loại khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Phải cấp bách, cần thiết và quan trọng đến mức độ nào thì chính phủ Anh mới buộc phải đưa ra hẳn một chiến lược riêng để tự giải cứu như thế.

Thủ tướng Anh Keir Starmer Ảnh: Reuters

Chiến lược đề ra 3 mục tiêu cho tới năm 2035 là thúc đẩy khai thác và tinh chế để tự đáp ứng được 10% nhu cầu, thông qua tái chế và tái sử dụng để đáp ứng thêm 20% nữa và không để lệ thuộc quá 60% vào nguồn khoáng sản quan trọng từ một nhà cung ứng duy nhất, tức là mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng và đa dạng hóa đối tác cung ứng. Với chiến lược này, chính phủ Anh nhằm đạt được 3 hiệu ứng là không để giá cả cung ứng tăng, không để việc cung ứng bị tác động bởi chính trị thế giới và việc cung ứng không bị gián đoạn bất ngờ.

Cách đặt vấn đề rất thực tế và cách tiếp cận khá thích hợp của chính phủ Anh với chiến lược này phản ánh lo ngại chung trên thế giới về rủi ro của tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào cung ứng khoáng sản quan trọng từ một hay một vài đối tác. Tự giải cứu đã trở thành xu thế chung và mỗi nền kinh tế phải tự tìm ra cách giải cứu thích hợp nhất cho mình.