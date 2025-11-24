Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Chiến lược tự giải cứu của Anh

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
24/11/2025 09:45 GMT+7

Ngày 22.11 vừa qua, chính phủ Anh đã đưa ra chiến lược nhằm giảm mức độ lệ thuộc vào các loại khoáng sản quan trọng từ các nhà cung ứng bên ngoài.

Nước này vốn không có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và dồi dào tới mức có thể tự cung tự cấp đầy đủ các loại khoáng sản quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nên mục tiêu của chiến lược không phải là nhằm tự chủ hoàn toàn về cung ứng khoáng sản quan trọng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá chiến lược nói trên đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện và bảo vệ lợi ích quốc gia. Đây là cách được chính phủ lựa chọn và vận dụng để giúp nước Anh thoát khỏi tình cảnh hiện tại là lệ thuộc ở mức độ quá lớn vào cung ứng nhiều loại khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Phải cấp bách, cần thiết và quan trọng đến mức độ nào thì chính phủ Anh mới buộc phải đưa ra hẳn một chiến lược riêng để tự giải cứu như thế.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer

Ảnh: Reuters

Chiến lược đề ra 3 mục tiêu cho tới năm 2035 là thúc đẩy khai thác và tinh chế để tự đáp ứng được 10% nhu cầu, thông qua tái chế và tái sử dụng để đáp ứng thêm 20% nữa và không để lệ thuộc quá 60% vào nguồn khoáng sản quan trọng từ một nhà cung ứng duy nhất, tức là mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng và đa dạng hóa đối tác cung ứng. Với chiến lược này, chính phủ Anh nhằm đạt được 3 hiệu ứng là không để giá cả cung ứng tăng, không để việc cung ứng bị tác động bởi chính trị thế giới và việc cung ứng không bị gián đoạn bất ngờ.

Cách đặt vấn đề rất thực tế và cách tiếp cận khá thích hợp của chính phủ Anh với chiến lược này phản ánh lo ngại chung trên thế giới về rủi ro của tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào cung ứng khoáng sản quan trọng từ một hay một vài đối tác. Tự giải cứu đã trở thành xu thế chung và mỗi nền kinh tế phải tự tìm ra cách giải cứu thích hợp nhất cho mình.

Tin liên quan

Khu vực Mỹ La tinh lại thiên hữu

Khu vực Mỹ La tinh lại thiên hữu

Cuộc bầu cử Tổng thống Chile ngày 16.11 vừa qua chưa xác định ra được ai sẽ thắng cử, nhưng tiếp tục khẳng định và củng cố xu hướng chuyển biến chính trị từ tả sang hữu có từ hơn 2 năm nay ở khu vực.

Anh chuẩn bị phương án quân sự đối phó 'tàu do thám' Nga

G20 nhận nhiều thông điệp trước thềm hội nghị cấp cao

Khám phá thêm chủ đề

khoáng sản anh Keir Starmer
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận