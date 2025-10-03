Nước Anh hứng bão Amy, nhiều khu vực cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng

Theo The Independent ngày 3.10, đây là cơn bão đầu tiên được đặt tên trong mùa bão 2025 - 2026 tại Anh. Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh xuất hiện ở các khu vực phía bắc và phía tây của đất nước, với sức gió có thể lên đến 152 km/giờ.

Dự báo vị trí của bão Amy trong ngày 4.10, có thể gây mưa lớn và gió giật trên toàn nước Anh ẢNH: MET OFFICE

Giới chức Anh ngày dự kiến ngày 4.10 sẽ phát cảnh báo cam và vàng (mức cảnh báo cao thứ 2 và thứ 3 trong 3 cấp cảnh báo thời tiết) cho mọi khu vực trên nước Anh.

Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực phía bắc của Anh đã có mưa lớn, gió giật trong chiều 3.10 theo giờ địa phương. Dự kiến mưa và gió sẽ xuất hiện trên toàn nước Anh vào ngày 4.10, nhiều nơi mưa bão có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Bão Amy sẽ mang theo một đợt gió mạnh, ban đầu ở các khu vực phía tây vào tối 3.10, trước khi dần chuyển hướng về phía đông bắc vào ban đêm và kéo dài đến sáng 4.10”, Met Office thông báo, nêu thêm thời tiết cực đoan có thể kéo dài đến ngày 5.10.

Anh phát cảnh báo cam và vàng cho những khu vực trên nước Anh vào ngày 3.10 (trái) và dự kiến cảnh báo trên cả nước vào ngày 4.10 ẢNH: MET OFFICE

Cơ quan Anh cho hay việc bão Amy mạnh lên một phần do ảnh hưởng của tàn dư từ hai cơn bão Humberto và Imelda trên vùng biển Đại Tây Dương. Chúng đã đẩy nhanh dòng tia, khiến bão Amy hình thành và gia tăng cường độ.

Anh cũng đã cảnh báo về điều kiện đi lại trong bão, với việc nhiều tuyến phà và xe lửa có thể bị gián đoạn, đồng thời yêu cầu người dân lưu ý trước khi ra đường do mưa gió, giảm tầm nhìn.

Cơ quan Môi trường Anh cũng lưu ý một số khu vực trên cả nước có nguy cơ bị ngập do mưa lớn, kèm theo sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh xa các con sông và đường ven biển, không lái xe qua các vùng nước lũ.