Khu vực Mỹ La tinh lại thiên hữu

Ứng viên Jose Antonio Kast của đảng Cộng hòa (Chile) - theo quan điểm bảo thủ cực đoan, cực hữu và dân túy - tuy thua kém ứng cử viên của đảng Cộng sản Jeannette Jara, nhưng được coi là chắc chắn sẽ đắc cử ở vòng bầu cử thứ 2 để "so kè tay đôi" với bà Jara. Bởi ứng viên Kast có thể trông cậy vào những lá phiếu bầu của phe cánh hữu, cực hữu, bảo thủ và dân túy. Tất cả các ứng cử viên của phe cánh này đã giành về được hơn 71% phiếu bầu ở vòng bầu cử đầu tiên.

Một cử tri giơ cao cờ Chile trong ngày bầu cử tổng thống tại nước này ảnh' reuters

Sau Argentina, El Salvador, Ecuador và Bolivia giờ đến Chile. Bên thắng ở các cuộc bầu cử ở những quốc gia này đều tập trung vào các chủ đề nội dung là an ninh, chống tội phạm và người nhập cư, đều dựa cậy vào và nhận được sự hậu thuẫn công khai và trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tất cả đều tận dụng triệt để đặc thù và bản sắc chính trị nổi bật ở khu vực này là luôn dễ dàng dịch chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, từ tả sang hữu và ngược lại. Ở gần như mọi quốc gia trong khu vực đều có thể thấy tình trạng phân rẽ sâu sắc trong nội bộ xã hội và chính trường. Phe cánh hữu và dân túy, cực hữu và bảo thủ cực đoan rất thành công trong việc làm cho những chủ đề nội dung về an ninh, tội phạm và người nhập cư lấn át những chủ đề nội dung mang bản chất tiến bộ về chính trị - xã hội như công bằng xã hội và bình đẳng giới, tăng trưởng bền vững và chấm dứt tình trạng phân hóa giữa giàu và nghèo.....

Dù hiện vẫn còn có Brazil và Mexico - thành trì của cánh tả và các lực lượng đấu tranh cho tiến bộ xã hội ở khu vực Mỹ La tinh - hiện trong thời kỳ khó khăn, phải lội ngược dòng để kiến tạo nên thời cầm quyền mới.