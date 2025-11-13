Quan ngại gây hại cho liên kết

Sau 2 ngày hội họp, các bên tham gia đã đưa ra tuyên bố chung, thông qua chương trình hành động mới, đạt nhiều thỏa thuận trên nguyên tắc về tăng cường hợp tác và liên kết giữa 2 tổ chức. Tuy nhiên, tất cả những kết quả này đều mới chỉ rất chung chung và mang tính định hướng, nặng về danh nghĩa mà nhẹ về thực chất bởi thiếu cụ thể và thiếu sự đảm bảo về chính trị, tài chính và cơ chế cho có được tính khả thi cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Kaja Kallas tham dự buổi họp báo vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC ảnh: reuters

Lý do chính là sự quan ngại của phía EU và của nhiều thành viên trong CELAC về quan điểm, chính sách và hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Venezuela và Colombia nói riêng cũng như đối với khu vực Mỹ Latin và Caribbean nói chung. Ông Trump công khai đối địch với lãnh đạo Venezuela và Colombia, tăng cường triển khai quân đội và hành động quân sự ở khu vực Mỹ Latin, can thiệp trực tiếp vào công chuyện nội bộ của nhiều quốc gia để hậu thuẫn chính thể thân và theo Mỹ, gây khó dễ cho những chính thể không thuận theo Mỹ. Những chủ định và hành động như thế của chính quyền ông Trump tạo nên những bất ổn và rủi ro trong môi trường chính trị, an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại ở khu vực Mỹ Latin và Caribbean.

Thêm vào đó, nội bộ trong cả EU lẫn CELAC đều có bất hòa và phân rẽ không nhỏ về chính EU và CELAC cũng như về quan hệ với Mỹ. Sự quan ngại chung rất lớn này đã làm cho cuộc gặp cấp cao năm nay giữa EU và CELAC trên thực tế chỉ có được sự tham dự rất mỏng ở cấp cao. Đa số ngại và tránh. Mức độ tham dự không cao thì sự kiện không thể đạt được kết quả lớn và thực chất, không thể mở ra thời kỳ liên kết mới.