Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Quan ngại gây hại cho liên kết

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
13/11/2025 06:25 GMT+7

Cuộc gặp cấp cao năm nay giữa EU và các nước khu vực Mỹ Latin thành viên của tổ chức Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribbean (CELAC) tổ chức ở Colombia bị phủ bóng bởi môi trường chính trị an ninh và đối ngoại căng thẳng và bất an ở khu vực này.

Sau 2 ngày hội họp, các bên tham gia đã đưa ra tuyên bố chung, thông qua chương trình hành động mới, đạt nhiều thỏa thuận trên nguyên tắc về tăng cường hợp tác và liên kết giữa 2 tổ chức. Tuy nhiên, tất cả những kết quả này đều mới chỉ rất chung chung và mang tính định hướng, nặng về danh nghĩa mà nhẹ về thực chất bởi thiếu cụ thể và thiếu sự đảm bảo về chính trị, tài chính và cơ chế cho có được tính khả thi cần thiết.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Kaja Kallas tham dự buổi họp báo vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC

ảnh: reuters

Lý do chính là sự quan ngại của phía EU và của nhiều thành viên trong CELAC về quan điểm, chính sách và hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Venezuela và Colombia nói riêng cũng như đối với khu vực Mỹ Latin và Caribbean nói chung. Ông Trump công khai đối địch với lãnh đạo Venezuela và Colombia, tăng cường triển khai quân đội và hành động quân sự ở khu vực Mỹ Latin, can thiệp trực tiếp vào công chuyện nội bộ của nhiều quốc gia để hậu thuẫn chính thể thân và theo Mỹ, gây khó dễ cho những chính thể không thuận theo Mỹ. Những chủ định và hành động như thế của chính quyền ông Trump tạo nên những bất ổn và rủi ro trong môi trường chính trị, an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại ở khu vực Mỹ Latin và Caribbean.

Thêm vào đó, nội bộ trong cả EU lẫn CELAC đều có bất hòa và phân rẽ không nhỏ về chính EU và CELAC cũng như về quan hệ với Mỹ. Sự quan ngại chung rất lớn này đã làm cho cuộc gặp cấp cao năm nay giữa EU và CELAC trên thực tế chỉ có được sự tham dự rất mỏng ở cấp cao. Đa số ngại và tránh. Mức độ tham dự không cao thì sự kiện không thể đạt được kết quả lớn và thực chất, không thể mở ra thời kỳ liên kết mới. 

Tin liên quan

Tàu sân bay Mỹ đang tập hợp đội tàu hộ tống để đến Caribbean

Tàu sân bay Mỹ đang tập hợp đội tàu hộ tống để đến Caribbean

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hôm 26.10 rời Croatia sau khi nhận được lệnh từ Lầu Năm Góc phải lập tức khởi hành đến vùng Caribbean, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang.

Khám phá thêm chủ đề

Caribbean Mỹ Latin Colombia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận