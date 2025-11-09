Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

COP30 trông cậy vào sự dũng cảm chính trị

Thụy Miên
Thụy Miên
09/11/2025 05:30 GMT+7

Trong bối cảnh trái đất không còn cho phép sử dụng nhiên liệu hóa thạch như trước, COP 30 cần ý chí chính trị để đạt được những thành công cụ thể.

Tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu, được tổ chức hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30), ở Belem (Brazil), tổng thống chủ nhà Luiz Inacio Lula da Silva hôm qua (8.11, giờ VN) đưa ra cảnh báo về hiện trạng của trái đất, và Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi sự dũng cảm chính trị trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

COP30 cần dũng cảm chính trị để ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu - Ảnh 1.

Các lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh khí hậu trước thềm COP30 ở Belem ngày 7.11

ẢNH: AFP

Thời điểm ngặt nghèo của khí hậu

Tổng thống Brazil cảnh báo "địa cầu không thể tiếp tục duy trì mô hình phát triển dựa trên việc sử dụng quá mức nhiên liệu hóa thạch như 200 năm qua", theo AP. Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có thể sẽ thất bại nếu không có sự chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng sạch hơn. Theo ông, việc tìm ra lời giải cho câu hỏi cấp bách về tương lai năng lượng sẽ quyết định "thành công hay thất bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu".

COP30 được tổ chức 2 năm sau khi các quốc gia trên thế giới đã đồng ý "chuyển tiếp khỏi nhiên liệu hóa thạch". Brazil kỳ vọng sẽ có một lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu này, nhưng vẫn đối mặt với sự phản đối từ nhiều phía. AFP dẫn lời bà Alicia Barcena, Bộ trưởng Môi trường Mexico, chia sẻ rằng việc thiết lập một mốc thời gian cụ thể để loại trừ nhiên liệu hóa thạch luôn gặp khó khăn vì vẫn còn nhiều nước sản xuất dầu.

Còn Bộ trưởng Môi trường Rwanda nhấn mạnh các nước đang đối mặt với một sự lựa chọn đơn giản: "Chúng ta có thể tiếp tục với những bước tiến nhỏ, lẻ trong khi hành tinh đang cháy, hoặc chúng ta có thể cùng đứng lên để ứng phó tương xứng với cuộc khủng hoảng này".

Chìa khóa đạt được mục tiêu

Phát biểu trước hội nghị ở Belem, Tổng thư ký LHQ António Guterres cho rằng sự thiếu dũng cảm chính trị chính là rào cản lớn nhất để thế giới đạt được mức tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ ở mức không quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. "Quá nhiều lời hứa vẫn đang bị trì hoãn", IPS dẫn lời ông Guterres.

Ông Guterres cũng dẫn lại lời GS Celeste Saulo, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới, trước đó cảnh báo rằng "nhiệt độ toàn cầu vẫn tiếp tục tăng ở mức kỷ lục". Bà Saulo liệt kê những vấn đề nghiêm trọng khi nhiệt độ gia tăng, từ nhiệt độ đại dương tăng cao ở mức kỷ lục; hệ sinh thái và nền kinh tế biển bị ảnh hưởng, mực nước biển dâng cao, và băng ở Bắc Cực, Nam Cực giảm mạnh. Con người đang phải chứng kiến những hiện tượng thời tiết ở mức tàn phá, khi mà những cơn mưa trong vài phút đã bằng cả tháng mưa, các đợt nóng cực đoan, cháy rừng và siêu bão.

Về phần mình, ông Simon Stiell, người đứng đầu cơ quan khí hậu LHQ, nhấn mạnh rằng 10 năm sau Thỏa thuận Paris 2015, thế giới đã bắt đầu nhìn thấy kết quả rõ ràng từ nỗ lực hợp tác toàn cầu trong ứng phó biến đổi khí hậu. "Nếu không có hành động dũng cảm tập thể đó, nhân loại vẫn sẽ đang hướng đến một tương lai không thể cứu vãn, khi mà trái đất nóng lên tới 5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp", ông cho biết. Trong thời gian tới, thế giới đang tiếp tục cần đến sự dũng cảm chính trị và hợp tác giữa các bên nếu muốn ngăn chặn thảm họa đến từ biến đổi khí hậu.

Bay hạng sang thì phải nộp thuế

Hôm qua, AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết Pháp, Tây Ban Nha và Kenya nằm trong nhóm các nước dẫn đầu sáng kiến yêu cầu áp loại thuế mới cho các hình thức di chuyển hàng không xa xỉ, bao gồm vé hạng thương gia, hạng nhất và máy bay tư nhân. Sáng kiến này xuất phát từ quan điểm cho rằng một nhóm nhỏ giới thượng lưu nên tăng mức đóng góp tương xứng với lượng khí thải xuất phát từ các chuyến bay riêng hoặc hạng sang của họ. Các nhà ngoại giao thuộc liên minh gồm hơn 10 nước đang thuyết phục thêm nhiều nước khác tham gia, và họ đã chọn COP30 là thời điểm chính thức đưa ra đề xuất.

