Thế giới

Giá phòng ở Brazil đắt đỏ, nhiều nước tính dự hội nghị khí hậu COP30 từ xa

Vi Trân
Vi Trân
07/10/2025 17:18 GMT+7

Hàng chục quốc gia vẫn chưa tìm được chỗ ở cho hội nghị khí hậu COP30 diễn ra vào tháng tới tại Brazil trong khi giá phòng tại thành phố đăng cai đang tăng phi mã.

Một số phái đoàn đang cân nhắc không tham dự Hội nghị lần thứ 30 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) - COP30, tại thành phố Belem (Brazil) vào tháng sau do tình trạng thiếu hụt khách sạn đã đẩy giá phòng lên hàng trăm USD mỗi đêm.

Giá phòng ở Brazil đắt đỏ, nhiều nước tính dự hội nghị COP30 từ xa - Ảnh 1.

Thành phố Belem (Brazil), nơi sẽ đăng cai COP30 vào tháng 11

ẢNH: REUTERS

Các quốc đảo nhỏ, nơi đang ở tuyến đầu đối mặt với tình trạng mực nước biển dâng cao, buộc phải cân nhắc giảm quy mô phái đoàn đến Belem, trong khi hai quốc gia châu Âu cho biết họ đang xem xét không tham dự trực tiếp, theo Reuters ngày 6.10.

Ban tổ chức COP30 đang gấp rút chuyển đổi các nhà nghỉ, tàu du lịch và nhà thờ thành nơi lưu trú cho khoảng 45.000 đại biểu dự kiến tham dự.

Brazil đã chọn tổ chức hội nghị khí hậu tại Belem, nơi thường chỉ có 18.000 giường khách sạn, với hy vọng vị trí gần rừng nhiệt đới Amazon của thành phố này sẽ thu hút sự chú ý đến mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái và vai trò của Amazon trong việc hấp thụ khí thải gây nóng lên toàn cầu.

Giá phòng ở Brazil đắt đỏ, nhiều nước tính dự hội nghị COP30 từ xa - Ảnh 3.

Quản lý của khách sạn COP 30, trước đây tên là Nota 10, tại Belem

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Khí hậu Latvia Kaspars Melnis nói rằng nước này đã yêu cầu để các nhà đàm phán có thể tham gia qua cuộc gọi video. "Chúng tôi gần như đã quyết định rằng chi phí như vậy là quá cao đối với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chi phí đắt đỏ như vậy. Chúng tôi có trách nhiệm với ngân sách quốc gia", ông Melnis nói.

Một quốc gia Baltic khác là Lithuania cũng cho biết có thể không tham dự sau khi được báo giá phòng vượt quá 500 USD/người/đêm. Một người phát ngôn của Bộ Năng lượng Lithuania, cơ quan phụ trách các vấn đề khí hậu, cho biết tính hợp pháp và chất lượng của các cuộc đàm phán sẽ bị ảnh hưởng nếu các chính phủ không thể tham dự vì chi phí.

Một người phát ngôn của nước chủ nhà COP30 Brazil cho biết quyết định tham dự thuộc về từng chính phủ.

Giá phòng ở Brazil đắt đỏ, nhiều nước tính dự hội nghị COP30 từ xa - Ảnh 2.

Một tòa nhà có bãi đáp trực thăng đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ các lãnh đạo dự COP30

ẢNH: REUTERS

Vài ngày sau khi Brazil mở một nền tảng đặt phòng vào đầu tháng 8, trang web cho thấy giá phòng dao động từ 360 đến 4.400 USD/ đêm. Giá trong tuần này bắt đầu từ 150 USD/đêm, theo nền tảng trên.

Quốc gia đăng cai đã bác bỏ các yêu cầu chuyển địa điểm hội nghị và cho biết sẽ cung cấp 15 phòng với giá dưới 220 USD/ngày cho mỗi phái đoàn từ các quốc gia đang phát triển và dưới 600 USD cho mỗi phái đoàn từ các quốc gia giàu có.

Liên Hiệp Quốc cũng đã tăng trợ cấp để hỗ trợ các quốc gia thu nhập thấp tham dự. Tuy nhiên, gần 6 tuần trước thềm COP30, 81 quốc gia vẫn đang đàm phán về phòng khách sạn, trong khi 87 quốc gia đã đặt được chỗ ở, theo Ban tổ chức COP30 của Brazil.

Khám phá thêm chủ đề

Brazil giá phòng cop30 giá phòng khách sạn biến đổi khí hậu
