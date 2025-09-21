LHQ: Mục tiêu khí hậu trước nguy cơ sụp đổ

Theo AFP, ông Guterres đưa ra cảnh báo trên trong lúc LHQ chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Khí hậu song song với kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ ở TP.New York (bang New York, Mỹ).

Nhân loại đang đối mặt nhiều thách thức về khí hậu ẢNH: AFP

Lẽ ra cách đây vài tháng các nước ký kết Thỏa thuận Paris về khí hậu hồi năm 2015 đã phải đưa ra những mục tiêu khí hậu đến năm 2035. Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh thương mại giữa các nước đã khiến quá trình này bị đình trệ.

"Mục tiêu trên đang trên bờ vực sụp đổ. Chúng ta rất cần các nước cùng đưa ra những kế hoạch hành động hoàn toàn khớp với ngưỡng 1,5 độ C", AFP dẫn lời Tổng thư ký LHQ nói và nhấn mạnh điều quan trọng cần phải thực hiện là giảm mạnh lượng phát thải toàn cầu trong vài năm tới nếu thế giới vẫn muốn đạt được mục tiêu trên, mà theo các chuyên gia là giới hạn của sự sống còn.

Chưa đầy 2 tháng trước khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 diễn ra tại Brazil từ ngày 10 - 21.11, nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc và các thành viên EU, vẫn chưa công bố kế hoạch hành động mới. Trong đó, Bắc Kinh và EU là hai thế lực được đánh giá có vai trò quyết định cho tương lai của các nỗ lực chạy đua ngoại giao về khí hậu trên toàn cầu.

LHQ hy vọng hội nghị thượng đỉnh khí hậu được đồng chủ trì bởi Tổng thư ký Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại trụ sở LHQ vào ngày 24.9 sẽ mang đến cơ hội hồi sinh những nỗ lực đó trước thềm COP30.



