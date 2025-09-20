Lưỡng đảng mâu thuẫn, chính phủ Mỹ lại sắp bị đóng cửa

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 1.10 nếu quốc hội không thông qua ngân sách chi tiêu trước thời hạn đó. Khả năng này được đánh giá là hoàn toàn có thể xảy ra bởi quốc hội sẽ nghỉ họp trong tuần sau và các thượng nghị sĩ chỉ trở lại vào ngày 29.9, theo AFP.

Xe cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Trong ngày 19.9, Thượng viện đã không thông qua được dự luật phân bổ ngân sách chi tiêu tạm thời mà Hạ viện đã thông qua trước đó, hầu như do sự phản đối của đảng Dân chủ.

Tổng cộng có 44 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận, trong đó gồm một thành viên đảng Dân chủ, trong khi có 48 người bỏ phiếu chống, gồm 2 nghị sĩ đảng Cộng hòa và các nghị sĩ Dân chủ. Theo quy định, cần có 60 phiếu thuận để thông qua dự luật. Có 8 nghị sĩ Cộng hòa không tham gia cuộc bỏ phiếu.

Dự luật này được xây dựng để giúp các cơ quan liên bang hoạt động đến ngày 21.11 với mức ngân sách cũ.

Phe Dân chủ phản đối vì muốn tăng ngân sách cho chăm sóc y tế. Họ đưa ra dự luật riêng nhưng cũng không được thông qua khi chỉ có 47 phiếu thuận và 45 phiếu chống, trong khi số phiếu cần thiết là 60.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune tố cáo đảng Dân chủ đang làm tăng nguy cơ đóng cửa chính phủ. Đảng Cộng hòa thông báo sẽ bỏ phiếu lại vào ngày 29.9, một ngày trước hạn chót.

Trong động thái nhằm tăng sức ép lên phe Dân chủ tại Thượng viện, các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói sẽ chỉ họp trở lại sau ngày 1.10, nghĩa là Thượng viện sẽ phải thông qua dự luật mà Hạ viện đã đưa ra mà không có thay đổi nào khác.

Việc đóng cửa đồng nghĩa các hoạt động không thiết yếu của chính phủ Mỹ sẽ dừng lại và hàng trăm ngàn công chức sẽ không được trả lương.

Hồi tháng 3, chính phủ Mỹ cũng cận kề việc đóng cửa khi đảng Cộng hòa từ chối đối thoại với đảng Dân chủ về những cắt giảm lớn trong ngân sách và việc sa thải hàng ngàn nhân viên liên bang.