Việt Nam nỗ lực cao nhất thực hiện cam kết về khí hậu

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ảnh: giz

Cuộc họp do ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam chủ trì, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và hiệp hội, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ.

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) là trụ cột của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, thể hiện đóng góp của các quốc gia trong nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu và hướng tới phát thải ròng bằng zero.

Dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, Việt Nam vẫn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và chủ động trong thực hiện các cam kết khí hậu. Việt Nam đã xây dựng và gửi Dự kiến Đóng góp do quốc gia tự quyết định năm 2015; cập nhật và gửi NDC vào năm 2020 và hai năm sau tiếp tục cập nhật NDC. Điều này đã phản ánh nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường hấp thụ carbon và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quá trình xây dựng NDC 2026 – 2035, hay còn gọi là NDC 3.0 được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và được tham vấn rộng rãi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhóm bị tác động.

NDC 3.0 tập trung vào các biện pháp phản ánh đầy đủ nhu cầu ứng phó với biến đổi tại Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2035, cũng như chú trọng đến các vấn đề nền tảng của phát triển bền vững như đồng lợi ích giữa thích ứng và giảm nhẹ; giải quyết tổn thất và thiệt hại và công bằng xã hội.

Cuộc họp tham vấn kỹ thuật nhằm thu thập ý kiến đóng góp chuyên môn từ các bên liên quan về các lĩnh vực trọng tâm trong dự thảo NDC 3.0. Thứ nhất là giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, chất thải, và các quy trình công nghiệp. Kế đến là thích ứng với biến đổi khí hậu, và tìm nguồn tài chính thực hiện các mục tiêu khí hậu. Và cuối cùng là đánh giá tác động kinh tế - xã hội và vai trò của các bên liên quan trong thực hiện NDC.

Ông Tăng Thế Cường cho biết quá trình xây dựng dự thảo NDC 3.0 được thực hiện theo hướng dẫn của Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris; tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Trong đó, cập nhật những nội dung của các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch mới nhất về ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội. NDC 3.0 cũng sẽ thể hiện nỗ lực cao nhất của Việt Nam, qua đó góp phần vào nỗ lực chung toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, nhận định những cải cách hành chính của Việt Nam trong năm nay "đang tạo ra những vùng đất màu mỡ để nuôi dưỡng, hiện thực hóa các tham vọng khí hậu - gắn kết chuyển đổi kinh tế với tăng trưởng xanh, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu và công bằng xã hội. Đồng thời, việc gắn tài chính khí hậu với các dòng tài chính phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội chung sẽ giúp huy động nguồn lực ở quy mô cần thiết, tạo ra các tác động thay đổi thực chất cho quốc gia".