Hè này, Bà Nà thành ‘đại sân khấu’ của chuỗi show diễn chưa từng có tại Việt Nam

Thay vì phải đến các công viên ở những kinh đô du lịch và giải trí phương Tây, du khách có thể "mục sở thị" các show diễn chứa đựng tinh hoa nghệ thuật biểu diễn thế giới ngay tại Bà Nà trong mùa hè này. Tại đây, khán giả sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng chuỗi show diễn với những tiết mục kinh điển, những kỷ lục đã làm nên tên tuổi của các nghệ sĩ Top 1 thế giới trong lĩnh vực xiếc, ảo thuật.

Không chỉ là các show giải trí thông thường, chuỗi show diễn này còn tập hợp số lượng đáng kể các màn xiếc, ảo thuật, trình diễn công nghệ cao... đòi hỏi số lượng đạo cụ lớn, chất lượng quốc tế, cấu tạo phức tạp, được sản xuất hoặc nhập khẩu độc quyền. Thậm chí, có những đạo cụ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Swinging Pole - cột lúc lắc; thảm hoa nghiêng…

Show diễn WOW Kingdom mở đầu cho chuỗi chương trình giải trí đẳng cấp tại Bà Nà trong mùa hè này

WOW Kingdom - bữa đại tiệc xiếc và ảo thuật hàn lâm

Mở đầu cho chuỗi sự kiện mùa hè sôi động tại Sun World Ba Na Hills phải kể đến show diễn WOW Kingdom diễn ra tại lâu đài Màu hồng - Pink Castle. Với thời lượng 35 phút, show diễn sẽ đưa khán giả đến với thế giới phép thuật kỳ ảo qua phần dẫn chuyện của huyền thoại Maestro Voronin - người được mệnh danh là David Copperfield của làng ảo thuật hài thế giới.

Ảo thuật gia đại tài Maestro Voronin trong một phân đoạn của show diễn WOW Kingdom

Show diễn quy tụ hơn 30 nghệ sĩ quốc tế, bao gồm 6 màn, mỗi màn là một yếu tố thiết yếu tạo nên sự sống. WOW Kingdom mở đầu bằng hình tượng Người mẹ Trái đất hiện ra với 4 nguyên tố đất - nước - lửa - khí được diễn đạt qua nghệ thuật tung hứng đặc sắc của nghệ sĩ Lena Koehn, ngôi sao Top 1 Thế giới, cũng là linh hồn của bộ môn Diabolo. Có thể ví von WOW kingdom là một bản hòa tấu mãn nhãn của các bộ môn nghệ thuật trình diễn đỉnh cao, hội tụ nhiều kỹ năng điêu luyện của người nghệ sĩ như: giữ thăng bằng, diabolo, juggling, đu bay, uốn dẻo…

Fairy Blossom - vở đại vũ kịch công phu

Fairy Blossom là show diễn có quy mô lớn nhất tại Bà Nà trong mùa hè năm nay, về cả số lượng nghệ sĩ tham gia trình diễn cũng như số lượng bộ môn nghệ thuật, với gần 300 nghệ sĩ, diễn viên xiếc, diễn viên múa, vũ công, dancer... Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của cặp đôi nghệ sĩ đình đám Oleg Izossimov - người được mệnh danh "Hoàng tử Đế kiếm" nắm giữ loạt kỷ lục thế giới bất bại về giữ thăng bằng; và Olga Moreva - nữ hoàng múa lụa trên không với những màn trình diễn nghẹt thở, đầy cảm xúc và mãn nhãn.

Màn uốn dẻo của nghệ sĩ Oleg Izossimov - "Hoàng tử Đế kiếm" bất bại về giữ thăng bằng

Đến với show diễn, khán giả sẽ được thưởng thức 6 màn diễn liên hoàn được dàn dựng công phu, lấy ý tưởng từ những câu chuyện kinh điển, thấm đẫm triết lý nhân sinh như Đất mẹ Gaia, Hoàng tử Bé… Đồng thời, show diễn cũng lồng ghép các hình ảnh ẩn dụ, chứa đựng thông điệp về môi trường và phát triển bền vững của mùa lễ hội hè tại Bà Nà năm nay.

Đặc biệt, người được chọn mặt gửi vàng trong vai trò đạo diễn cho show diễn này chính là Phù thủy Xiếc Việt - Tuấn Lê, nguyên thành viên đoàn xiếc Cirque du Soleil danh giá. Ông cũng là tác giả của các vở được mệnh danh "niềm tự hào Xiếc Việt": Làng Tôi, À Ố, Teh Dar…

The Stellar - một hiện tượng hiếm gặp hơn nhật thực toàn phần

The Stellar tạo ra một hành trình trải nghiệm độc bản, chỉ duy nhất có tại Ba Na Hills. Show diễn thực hiện sứ mệnh mang tinh hoa của ngành biểu diễn thế giới tới Việt Nam, đồng thời tôn vinh nghệ thuật, tôn vinh tài năng của người nghệ sĩ và trân trọng các giá trị sống đích thực. Show diễn có sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ top 1 thế giới như: cha con nhà Voronin - Maestro Voronin - Huyền thoại ảo thuật hài, ông hoàng Dinner Show và Maxim Voronin - thần đồng xiếc ảo thuật, kiêm đạo diễn Cirque Tour trẻ nhất thế giới; Crystal Ladies - Cặp sao song sinh đình đám của đoàn Cirque De Soleil từng gây bão mạng xã hội toàn cầu khi tham dự The Ellen Show; Anastasiia Popsulys - Ngôi sao đang lên của làng xiếc thế giới, gương mặt First Face của các liên hoan quốc tế…

Maxim Voronin và Anastasiia Popsulys - hai tài năng thế giới được săn đón trong nhiều dạ tiệc của giới thượng lưu

Dự kiến, đây sẽ là show diễn khép kín dành riêng cho tệp khách hàng tinh hoa, với kịch bản được đầu tư công phu và hình thức thể hiện như được đo ni đóng giày cho những thượng khách vốn được định vị là có gu, giàu trải nghiệm và khó chiều bậc nhất này.

The Rainbow Show - show diễn dành cho cộng đồng LGBT

Mùa hè này cũng là lần đầu tiên Bà Nà tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên The Rainbow Show, hưởng ứng Pride Month - tháng hành động vì cộng đồng LGBT thế giới.

Rainbow Show có sự xuất hiện của 6 Queen - những người đẹp đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi Miss LGBT quốc tế. Họ là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng LGBT và đấu tranh vì bình đẳng giới. Sự hiện diện của các Queen trong show diễn đặc biệt này tại Bà Nà hè năm nay thể hiện tinh thần tôn trọng và trân trọng mọi vẻ đẹp, mọi sự khác biệt trên thế giới.

Được dàn dựng chỉn chu về bối cảnh và kịch bản với sự dẫn dắt của đạo diễn Alex Tú, show diễn sẽ đưa khán giả cùng phiêu trong những giai điệu disco sôi động, phá bỏ mọi rào cản, định kiến về giới tính, văn hóa để xích lại gần nhau hơn.

Chuỗi show diễn hoành tráng đến từ các nghệ sĩ quốc tế sẽ "đốt cháy" không khí mùa hè trên đỉnh núi Chúa

Ngoài ra, mùa hè tại Ba Na Hills còn bùng nổ với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như Show Diễu hành tưng bừng sôi động với sự tham gia của đoàn 40 nghệ sĩ nước ngoài; Busking Show là nơi du khách sẽ thu hẹp mọi khoảng cách để chạm, để cảm, để tương tác với các nghệ sĩ quốc tế tài năng qua những tiết mục xiếc, cosplay, ảo thuật, ca múa; Soloist Stage là sân khấu nghệ thuật được dành riêng để tôn vinh các ngôi sao trình diễn qua những màn biểu diễn solo đã làm nên dấu ấn của họ…

Phục trang công phu và được cài cắm nhiều thông điệp ý nghĩa sẽ là điểm nhấn của các show diễn mới tại Ba Na Hills

Với chuỗi show diễn được dàn dựng quy mô hoành tráng, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ quốc tế, Sun World Ba Na Hills sẽ hóa "Dreamland" - điểm đến mơ ước không chỉ với du khách mà còn là sân khấu trong mơ của các nghệ sĩ thế giới, nơi họ được thắp sáng tài năng, nơi các show diễn độc quyền tại Bà Nà trở thành bảo chứng chất lượng trong hồ sơ nghệ thuật của các nghệ sĩ quốc tế.