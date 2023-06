'Hệ sinh thái' của hàng lậu Trung Quốc ở Việt Nam

Lo nguồn nhân lực trẻ cho các doanh nghiệp

Ông V.P, nhà đầu tư và tham gia quản trị, tư vấn một số doanh nghiệp tại TP.HCM, cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp mà ông có tham gia đang gặp phải khó khăn về nhân sự trẻ mà nguyên nhân không nhỏ bắt nguồn từ tình trạng dễ dàng nhập hàng từ nước ngoài rồi bán qua mạng. Cụ thể, do thấy việc nhập hàng rồi bán hàng dễ dàng, vốn thì "có ít làm ít, có nhiều làm nhiều" nên nhiều bạn trẻ chọn làm "buôn hàng" để tự do, thoải mái hơn so với việc phải đi làm cho doanh nghiệp.

Ông V.P chia sẻ: "Ở một số doanh nghiệp tôi đang tham gia quản trị, điều hành, nhiều bạn xin nghỉ việc. Hỏi ra thì nguyên nhân là làm bán hàng online cho khỏe! Rồi khi tuyển dụng thì nhiều bạn so sánh mức lương với thu nhập từ việc ở nhà bán hàng online. Trong khi đó, với tình hình kinh tế hiện nay, doanh nghiệp đâu thể trả lương quá cao, mà mức lương cũng phải dựa trên thực tế công việc".

"Trong khi đó, các bạn này không nhận ra việc "chạy đua" buôn bán như thế là không bền vững, chưa kể rủi ro về việc vi phạm pháp luật khi bán hàng không rõ nguồn gốc, không có chứng từ", ông V.P nhận xét

Tương tự, đại diện một số doanh nghiệp cũng đặt ra lo ngại về việc tình trạng trên ảnh hưởng đến nguồn lao động, nhất là nhóm nhân sự trẻ.