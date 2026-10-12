Hệ sinh thái đối tác mở ra dư địa tăng trưởng mới cho tài chính tiêu dùng

Tại sự kiện GrowthVerse Finance Day 2026, ông Trịnh Bá Việt Xô - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Home Credit Việt Nam đã mang đến góc nhìn thực tiễn về chiến lược xây dựng mạng lưới đối tác trong phiên chia sẻ "Tái định hình hoạt động tài chính - Từ dữ liệu, AI đến niềm tin số và trải nghiệm khác hàng". Thay vì xem đối tác là kênh phân phối, quan hệ hợp tác có thể tiến xa hơn khi cùng xây dựng trải nghiệm khách hàng và từ đó tạo ra giá trị tăng trưởng cho cả hai bên.

Đại diện Home Credit (ngoài cùng bên phải) trong phiên chia sẻ của sự kiện GrowthVerse Finance Day 2026 diễn ra cuối tháng 9 vừa qua

Từ quan hệ đối tác đến hệ sinh thái tăng trưởng

Đơn cử cho cách tiếp cận này là mối quan hệ hợp tác giữa Home Credit và hệ sinh thái bán lẻ của Thế giới di động (MWG) kéo dài hơn 13 năm và được nâng lên thành hợp tác chiến lược vào cuối năm 2023.

Trong giai đoạn 2023-2026, thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, tổng giá trị mua sắm được hỗ trợ bởi các giải pháp tài chính của Home Credit trong hệ sinh thái MWG đã vượt 45.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 2 tỉ USD.

Dư địa tăng trưởng đến từ khả năng kết nối các điểm chạm trong hành trình khách hàng, không chỉ từ việc tạo thêm sản phẩm tài chính

Kết quả này đến từ việc hai bên liên tục đổi mới và hoàn thiện các giải pháp bám sát nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Các lựa chọn như trả góp 0% lãi suất, 0 đồng trả trước với thời hạn linh hoạt lên đến 12 tháng hay tài khoản trả sau Home PayLater được tích hợp trực tiếp tại các điểm bán và kênh trực tuyến. Quy trình đăng ký cũng được đơn giản hóa, đưa thời gian phê duyệt xuống dưới một phút.



Ở góc độ người tiêu dùng, việc tích hợp này giúp giảm bớt khoảng cách giữa nhu cầu mua sắm và khả năng chi trả tại từng thời điểm. Với nhà bán lẻ, giải pháp tài chính trở thành một công cụ bổ sung để phục vụ khách hàng và hỗ trợ sức mua. Trong khi đó, doanh nghiệp tài chính có thể tiếp cận khách hàng ngay trong những bối cảnh tiêu dùng thực tế, thay vì chờ khách hàng chủ động tìm đến một sản phẩm tài chính.

Tăng trưởng bắt đầu từ việc hiểu khách hàng

Cách tiếp cận trên cũng đặt ra một yêu cầu khác đối với ngành tài chính tiêu dùng. Khi ngày càng có nhiều sản phẩm được tích hợp vào các hệ sinh thái bán lẻ, thanh toán và dịch vụ, số lượng điểm chạm không còn là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả.

Quan trọng hơn là doanh nghiệp có hiểu đủ rõ khách hàng để đưa ra giải pháp đúng thời điểm, phù hợp với nhu cầu và hành vi thực tế hay không. Đây cũng là quan điểm Home Credit đặt ra khi nhìn về dư địa tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn tới.

Ông Trịnh Bá Việt Xô - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - Home Credit Việt Nam chia sẻ tại sự kiện





Chia sẻ tại phiên thảo luận, Ông Trịnh Bá Việt Xô - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - Home Credit Việt Nam nhấn mạnh: "Khi tài chính được tích hợp vào hệ sinh thái bán lẻ, thanh toán và tiêu dùng, doanh nghiệp có thêm cơ hội tối ưu trải nghiệm, trong khi đối tác có thể tiếp cận thêm những công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Đây cũng là hướng phát triển mà Home Credit đang theo đuổi, thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ đó thúc đẩy sức mua và tạo ra một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững".



Tiếp đà tăng trưởng cùng tầm nhìn hợp tác dài hạn, chiến lược song phương của Home Credit và công ty cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh - đơn vị sở hữu các chuỗi thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Topzone, Avakids, An Khang, hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỉ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026 - 2030. Con số này không chỉ cho thấy quy mô của một quan hệ hợp tác, mà còn phản ánh dư địa của mô hình tài chính được tích hợp ngày càng sâu vào các hệ sinh thái tiêu dùng.

