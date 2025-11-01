Hệ sinh thái thiết bị biểu diễn 4.0 hội tụ tại Hà Nội

PLASE Show Hà Nội 2025 được tổ chức với quy mô lớn, bao gồm 45 khu trưng bày và hai khu trình diễn loa line array ngoài trời, tạo không gian trải nghiệm thực tế cho các chuyên gia và khách tham quan. Đây cũng là dịp để các nhà phân phối thiết bị biểu diễn và hãng công nghệ giới thiệu những giải pháp mới nhất đang định hình ngành công nghiệp biểu diễn và sự kiện tại Việt Nam.

Loa line array luôn là "đặc sản" ở các kỳ PLASE Show Ảnh: Anh Quân

Một trong những xu hướng công nghệ nổi bật tại triển lãm năm nay là sự phát triển của các hệ thống âm thanh tích hợp mạng kỹ thuật số. Nhiều thương hiệu lớn mang đến những giải pháp cho phép điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống qua mạng IP. Đơn cử, Yamaha trưng bày dòng loa Active DZR Dante, cho phép kết nối và truyền tải âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao qua mạng Dante, một tiêu chuẩn trong các hệ thống chuyên nghiệp.

Tương tự, hệ thống micro ULX-D của Shure (do Stage Pro phân phối) cũng được giới thiệu với khả năng kết nối Ethernet, cho phép giám sát và điều khiển qua phần mềm và ứng dụng di động, đồng thời tích hợp Dante/AES67 để phân phối tín hiệu audio qua mạng.

Các sản phẩm âm thanh, ánh sáng biểu diễn chuyên nghiệp năm nay cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn Anh Quân

Công nghệ vật liệu mới và tối ưu hóa hiệu suất cũng là một điểm nhấn. Dòng loa column Series 4Acoustic được giới thiệu là sản phẩm "Made in Germany", nhấn mạnh vào thiết kế nhỏ gọn nhưng có khả năng lan tỏa âm thanh chi tiết nhờ công nghệ và vật liệu tiêu chuẩn Đức.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ampli đang tập trung vào hiệu suất năng lượng, với sự xuất hiện của dòng khuếch đại kỹ thuật số sử dụng Silicon Carbide (Digital SiC Amplifier). Công nghệ bán dẫn này hứa hẹn mang lại hiệu suất cao, độ ổn định vượt trội và tiết kiệm năng lượng hơn so với các thiết kế truyền thống.

Bên cạnh các giải pháp biểu diễn quy mô lớn, triển lãm cũng giới thiệu công nghệ ứng dụng trong hội họp và âm thanh thông báo. Bosch mang đến giải pháp âm thanh hội nghị và cảnh báo khẩn cấp đạt chuẩn quốc tế. Lumens giới thiệu camera họp trực tuyến thông minh, trong khi TOA tập trung vào hệ thống thông báo có độ bền cao và tiết kiệm năng lượng.

PLASE Show 2025 đang diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 1 tới 3.11) Ảnh: Anh Quân

Sự kiện cũng quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong ngành như JBL Professional, Sennheiser, d&b audiotechnik, Electro-Voice & Dynacord, cùng các nhà phân phối lớn như Ba Sao, CK Audio... PLASE Show sẽ có màn trình diễn trực tiếp hệ thống loa line array chuyên nghiệp, như dBTechnologies Vio L1610, cho phép các kỹ sư âm thanh và khách tham quan đánh giá thực tế hiệu năng của các công nghệ mới nhất trong môi trường ngoài trời.