Hệ số K tăng mạnh, dự án công sẽ được 'giải phóng'

Đây là nỗ lực để người dân đỡ thiệt thòi hơn

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhận định: "Hằng năm TP.HCM ban hành khoảng 20 quyết định giá đất cụ thể cho từng dự án mà nhà nước thu hồi đất. Tôi từng đọc một quyết định thu hồi đất áp dụng hệ số K với giá đền bù cao gấp 29 lần so với bảng giá đất nông nghiệp, người dân mới chấp nhận giao đất cho nhà nước. Do đó, với hệ số K cao như hiện nay, việc bồi thường sẽ dễ dàng, công bằng hơn. Ngoài ra, nếu so với hệ số K năm 2021 mỗi địa phương đều được quy định một hệ số cứng thì đến nay TP đưa ra khung dao động. Như vậy hợp lý hơn. Đây là nỗ lực để TP thực hiện dự án công cộng hay quốc phòng an ninh được nhanh hơn và người dân đỡ thiệt thòi hơn".