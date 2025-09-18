Hệ thống bán lẻ SATRA tung combo ‘đi chợ hộ’ nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

"30 năm đồng hành - gắn kết bữa cơm Việt"

Một ngày trung tuần tháng 9, chị Ngọc An trên đường đi làm về tạt qua Satramart Siêu thị Sài Gòn trên đường 3.2 (TP.HCM). Chị khá bất ngờ khi thấy siêu thị có nhiều combo phục vụ bữa cơm Việt cùng các mặt hàng thiết yếu, chăm sóc nhà cửa. Các combo được thiết kế từ nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, với mức giá từ 130.750 đồng đến 273.050 đồng. Mỗi combo bao gồm thịt, cá, rau củ, trái cây, trứng, sữa… cùng cách kết hợp sẵn, giúp các gia đình dễ dàng chuẩn bị bữa cơm hàng ngày.

"Quá tiện lợi, quá hay. Mình thường đi chợ vào cuối tuần nhưng sẽ không thể nào đủ thực phẩm cho nguyên tuần nên sẽ có ít nhất 1 lần giữa tuần phải đi chợ. Nhưng đi làm về thường xuyên bị trễ, đôi khi kẹt xe, chợ muộn thì đồ ăn hết tươi nên thường chọn siêu thị. Hơn nữa hàng hóa trong siêu thị sẽ giúp mình an tâm hơn vì nguồn gốc rõ ràng, bảo quản kỹ càng, vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Mong là Siêu thị Sài Gòn sẽ duy trì hình thức combo này", chị Ngọc An chia sẻ thêm.

Tương tự, chị Ánh Ngọc cũng cảm thấy rất hài lòng khi chỉ chưa đến 15 phút khi bước vào cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM) đã chọn được một bữa ăn trọn gói. Đó là combo thịt kho - rau luộc - dưa hấu với giá 170.850 đồng. Bởi trước đây dù đôi khi có dự định mua món nào cho bữa tối gia đình thì vẫn khiến chị mất thời gian 40 – 50 phút để suy nghĩ kết hợp thêm món khác.

Khách hàng lựa chọn combo "30 năm đồng hành – gắn kết bữa cơm Việt” tại Satramart Siêu thị Sài Gòn" ẢNH: SATRA

"Mình thấy mua theo combo vừa tiện lợi, tiết kiệm so với mua lẻ từng món và đặc biệt tiết kiệm nhiều thời gian, nhất là buổi chiều tan làm vừa mệt thì cái gì nhanh là tốt nhất", chị Ánh Ngọc cho hay.

Thông qua chương trình, SATRA mong muốn bày tỏ tri ân khách hàng đã gắn bó trong suốt ba thập kỷ thông qua gắn kết bữa cơm Việt.

Mâm cơm trọn vị, không cần suy nghĩ "hôm nay ăn gì?"

Đối với nhiều người nội trợ, việc đau đầu nhất, tốn thời gian nhất không phải là nấu nướng, dọn dẹp mà chính là việc phải suy nghĩ "hôm nay ăn gì?". Chị Thanh Lê tại P.Xuân Hòa (Quận 3 cũ, TP.HCM) chia sẻ, nhà đã có thói quen ít khi trữ thực phẩm đông lạnh lâu ngày mà thường 2 ngày chị sẽ đi chợ một lần. Thậm chí khi nào có thời gian chị đều đi hàng ngày. Thế nhưng làm thế nào để thay đổi thực đơn cho gia đình vừa phong phú, vừa tiết kiệm, ngon miệng là câu chuyện nhức đầu nhất.

"Ăn bữa tối vừa xong là nghĩ hôm sau sẽ nấu những món gì. Có cô con gái nhỏ cũng hay hỏi mai nhà mình ăn gì mẹ? Có khi bí quá tôi cũng bảo từ từ mai mẹ mới tính. Vì vậy khi thấy các siêu thị Satramart và cửa hàng Satrafoods có các combo bán sẵn tôi rất thích. Nó giúp mình giải tỏa được nỗi lo hàng ngày khi không phải lúc nào cũng suy nghĩ hôm nay ăn gì? Chẳng hạn, combo gà kho đậm đà - canh ngọt bắp cải xào có giá 130.750 đồng hay combo cá chiên - canh bí cải thìa xào giá 230.200 đồng là đủ phù hợp cho gia đình 3 người như nhà mình. Những sản phẩm được kết hợp theo combo tôi thấy cũng đầy đủ dinh dưỡng và nhất là thực phẩm luôn tươi ngon làm mình yên tâm hẳn", chị hào hứng nói.

SATRA mong muốn bày tỏ tri ân khách hàng đã gắn bó trong suốt ba thập kỷ thông qua gắn kết bữa cơm Việt ẢNH: SATRA

Không chỉ giúp người nội trợ tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian, khách hàng chỉ cần gọi vào số hotline, đặt hàng qua các ứng dụng zalo OA, mạng xã hội… của siêu thị Satramart hoặc cửa hàng Satrafoods gần nhất để đặt hàng theo combo. Đây cũng là chương trình "Đi chợ hộ" do hệ thống bán lẻ SATRA giới thiệu: Khách hàng chỉ cần đặt theo combo, nhân viên siêu thị hoặc cửa hàng Satrafoods sẽ đi chợ, lựa chọn những sản phẩm tươi ngon nhất và giao đến tận nhà.

Các combo "bữa cơm gia đình Việt" được thiết kế các món ăn thuần Việt, dễ chế biến và phù hợp với đa số khẩu vị của hầu hết người dân. Song song đó, các combo gia vị, hàng thiết yếu và chăm sóc nhà cửa, có mức giá từ 225.800 đồng đến 478.600 đồng cung cấp đầy đủ nhóm sản phẩm thiết yếu từ gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, mì gói, bột ngọt, đường, nước giặt, nước rửa chén… cũng giúp khách hàng mua sắm tiện lợi hơn, tiết kiệm hơn.

Thời gian diễn ra chương trình "đi chợ hộ" diễn ra từ ngày 1.9 – 31.10. Theo đại diện SATRA, hoạt động này không chỉ tri ân khách hàng đã gắn bó trong suốt ba thập kỷ qua, mà còn góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh và an toàn. Các mặt hàng trong chương trình được ưu tiên lựa chọn từ doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP hoặc danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP.HCM, qua đó nâng cao niềm tin về chất lượng và nguồn gốc. Với gần 180 cửa hàng Satrafoods phủ rộng khắp TP.HCM cùng hệ thống Satramart tại nhiều quận, huyện, chương trình kỳ vọng sẽ giữ gìn thói quen nấu nướng, gắn kết gia đình Việt bên mâm cơm ấm cúng, đồng thời thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững - nơi mỗi lựa chọn mua sắm hàng ngày đều góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực cho môi trường và cộng đồng. Chương trình cũng thể hiện sự gắn kết của SATRA cùng khách hàng trong suốt 30 năm qua với mong muốn gắn kết bữa cơm Việt.



