Hệ thống bán lẻ VinMart chính thức chuyển thành WinMart

Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) đã tổ chức công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ VinMart thành WinMart vào ngày 15.1. Trong khuôn khổ sự kiện, WinCommerce cũng chính thức khai trương siêu thị đầu tiên với tên WinMart tại TP.Vinh, tích hợp cửa hàng trà - cà phê Phúc Long và mạng di động Reddi.

Đây là bước đi quan trọng nằm trong định hướng chiến lược của WinCommerce nhằm mang đến người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm mua sắm mới mẻ. Kế hoạch chuyển đổi thương hiệu đã được WinCommerce đề ra ngay từ thời điểm Tập đoàn Masan mua lại mảng bán lẻ từ Tập đoàn Vingroup. Lộ trình chuyển đổi này sẽ được WinCommerce hoàn tất trong quý 1 năm nay.

Sau khi mua lại WinCommerce, Masan đã tái cấu trúc thành công, cải thiện hiệu quả vận hành, tiên phong ra mắt mô hình bán lẻ mini-mall, đáp ứng đa dạng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng với hệ sinh thái tích hợp WinMart+, Techcombank, kiosk Phúc Long, dược phẩm Phano và mạng di động Reddi. Chữ Win trong WinMart đại diện cho sự chiến thắng. Người tiêu dùng sẽ là người chiến thắng khi được tận hưởng trải nghiệm mua sắm vượt trội với giá cả hợp lý. Nhà sản xuất, người nông dân Việt sẽ chiến thắng với mô hình hợp tác win - win cùng WinCommerce. Chữ Win cũng thể hiện quyết tâm khẳng định vị thế của doanh nghiệp bán lẻ nội địa ngay trên sân nhà.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Công ty WinCommerce chia sẻ: “Thương hiệu WinMart hoạt động với 5 giá trị cốt lõi xuyên suốt gồm: Cung ứng hàng hóa tươi ngon thượng hạng; Thúc đẩy sản xuất trong nước; Bảo vệ hệ thống phân phối nội địa; Giúp đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới; Đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước”.





Đồng thời, công ty cũng phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Nghệ An tổ chức Tuần lễ nông sản - Đặc sản Nghệ An và tuần lễ cam Vinh. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhận định: “Tập đoàn Masan, cũng như công ty WinCommerce đã tích cực đầu tư sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Chuỗi sự kiện ngày hôm nay sẽ xúc tiến thương mại cho sản phẩm cam Vinh, cùng các sản phẩm nông sản - đặc sản của tỉnh Nghệ An đến rộng rãi người tiêu dùng, tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại của địa phương theo hướng hiện đại”.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó tổng giám đốc thường trực WinCommerce cho biết: “WinCommerce khẳng định vị trí là nhà bán lẻ của người Việt khi luôn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng hóa nội địa tại WinMart/WinMart+. Với triết lý đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, chúng tôi không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất. Thông qua WinMart/WinMart+, sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất, người nông dân được phân phối rộng khắp, cắt giảm chi phí trung gian, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng".