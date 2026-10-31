Hệ thống đăng ký hiến tạng quốc gia thông báo 'tạm thời không truy cập được'

Hệ thống đăng ký hiến tạng của Trung tâm điều phối quốc gia bộ phận cơ thể người (VNHOT) thông báo "tạm thời không truy cập được" tại thời điểm có 173.821 người đăng ký hiến tạng trên hệ thống; 307 người hiến tạng chết não; 50.000 người chờ ghép tạng.

Theo VNHOT, việc tạm thời không truy cập do hệ thống đăng ký hiến tặng mô, tạng đang được bảo trì.

Hệ thống đăng ký hiến tạng của VNHOT vừa thông báo tạm thời không truy cập được, hỗ trợ qua hotline ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

2 điều kiện đăng ký hiến tạng

Theo VNHOT, hiến tạng là việc một ai đó tình nguyện hiến một bộ phận nội tạng bên trong cơ thể mình khi còn sống, khi chết hoặc chết não. Việc hiến tạng nhằm mục đích nhân đạo như nghiên cứu, cứu chữa cho những người bị suy tạng thông qua hoạt động ghép tạng.

Hiện, hiến tạng được quy định bởi luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006.

Muốn hiến tạng, người đăng ký phải thỏa mãn những điều kiện được quy định tại luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006, gồm 2 điều kiện: người đăng ký hiến tạng khi còn sống, khi chết hoặc chết não tại thời điểm đăng ký phải đủ 18 tuổi trở lên. Người hiến tạng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

VNHOT cho biết, hầu như mọi người trưởng thành đều có quyền tìm hiểu hiến tạng là gì và đăng ký hiến tạng mà không cần giới hạn về tuổi tác. Tạng của người cao tuổi cũng có thể được hiến tặng cho nhiều người khác.

Mới đây, theo chia sẻ cá nhân trên mạng xã hội, khi đăng ký hiến tạng trên hệ thống của VNHOT, chỉ cần điền các thông tin ghi trên căn cước công dân, do đó, có thể đăng ký hiến tạng bằng thông tin từ căn cước công dân của người khác, thay vì chủ thể trực tiếp đăng ký hiến, có thể là "lỗ hổng" trong hiến, ghép tạng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, đơn vị thực hiện các ca ghép tạng từ người hiến chết não, cho biết, việc tiếp nhận tạng hiến rất chặt chẽ, chứ không chỉ căn cứ vào thông tin đăng ký của người hiến.

"Khi người bệnh nhập viện, điều đầu tiên và quan trọng nhất với chúng tôi là phải cứu sống người bệnh. Các bác sĩ sẽ sử dụng tất cả phương tiện, kỹ thuật hiện đại nhất để giành giật sự sống cho họ", một bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ này, với người thầy thuốc, thành công lớn nhất luôn là cứu được người bệnh, chứ không phải vận động hiến tạng.

Chúng tôi không bao giờ đề cập đến việc hiến tạng khi người bệnh vẫn còn cơ hội sống. Chỉ khi đã có đầy đủ đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng xác định người bệnh không còn khả năng hồi phục, chúng tôi mới tiếp cận gia đình để trao đổi về hiến tạng. Chỉ được tiếp nhận tạng hiến khi có sự đồng ý của gia đình người đã mất.

Quy trình này phải được lập hồ sơ, lưu trữ đầy đủ, tuyệt đối không thể tiếp nhận tạng hiến chỉ căn cứ vào thao tác đăng ký trực tuyến", vị bác sĩ nói.