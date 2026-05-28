Hệ thống điện khu vực miền Trung lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày

Trung Lực
28/05/2026 11:40 GMT+7

Ngày 27.5, hệ thống điện khu vực miền Trung tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ cao kỷ lục khi cả công suất cực đại lẫn sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đều lập đỉnh mới trong năm 2026.

Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777 MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày. Đây là mức sản lượng ngày cao nhất từ trước đến nay của EVNCPC, đồng thời là lần đầu tiên điện năng tiêu thụ tại khu vực miền Trung vượt mốc 100 triệu kWh/ngày.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt

So với năm 2025, công suất cực đại tăng 6,1% (từ 4.503 MW) và tăng 18,2% so với cùng kỳ (4.042 MW); sản lượng điện tiêu thụ tăng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025 (95 triệu kWh/ngày).

Nguyên nhân chính, theo ông Ngô Tấn Cư, là do đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến. Riêng trong ngày 27.5, nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Nhiệt độ tại nhiều địa phương ghi nhận ở mức rất cao: Đông Hà (Quảng Trị) 39,6°C; Nam Đông (TP.Huế) 38,5°C; Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) 39,5°C; trung tâm Quảng Ngãi 39,2°C và miền núi Ba Tơ (cùng tỉnh Quảng Ngãi) 38,1°C; Sơn Hòa 38,7°C và Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) 39,3°C.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực.

