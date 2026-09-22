Hệ thống không lưu Anh lại gặp sự cố, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Cơ quan Kiểm soát không lưu Vương quốc Anh (NATS) vừa xin lỗi vì sự cố xảy ra ở trung tâm không lưu Prestwick tại Scotland, cho biết đã khắc phục các vấn đề kỹ thuật.

Tính đến ngày 21.9, khoảng 200 trong số hơn 6.000 chuyến bay đến hoặc đi từ Anh đã bị hủy. AFP dẫn báo cáo từ Công ty Cirium, chuyên phân tích hàng không có trụ sở tại Anh, lưu ý rằng dù các sân bay tại thủ đô London không bị ảnh hưởng, các khu vực như Glasgow và Belfast lại ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến lên tới khoảng 10%. Đánh giá về vụ việc, Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander thừa nhận tình hình này sẽ gây ra sự thất vọng sâu sắc cho hành khách khi hệ thống liên tục trục trặc.

Bảng điện tử thông báo chuyến bay đi tại sân bay London City ở Anh ngày 21.9 ẢNH: REUTERS

Việc không lưu tê liệt đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các hãng hàng không. Hãng Ryanair một lần nữa kêu gọi Giám đốc NATS Martin Rolfe từ chức, sau khi báo cáo hơn 140 chuyến bay của hãng bị hoãn, làm ảnh hưởng đến hơn 25.000 hành khách. Trong khi đó, hãng EasyJet yêu cầu giới chức phải có hành động kiên quyết để ngăn chặn các lỗi hệ thống liên tục lặp lại.

Đại diện NATS khẳng định lỗi kỹ thuật này hoàn toàn không liên quan đến sự cố phần mềm nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 - 9.9. Cuộc khủng hoảng hồi đầu tháng khiến hơn 2.000 chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng đến 330.000 hành khách.

Hệ thống không lưu của Anh những năm gần đây liên tục ghi nhận sự cố. Hồi tháng 7.2025, một lỗi kỹ thuật cũng đã khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy. Trước đó, vào năm 2023, nước Anh từng đối mặt với sự cố hệ thống tồi tệ nhất trong nhiều năm, ảnh hưởng đến hơn 700.000 hành khách.