Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm 25.000 mũi vắc xin tay chân miệng sau 5 ngày

Các chuyên gia nhi khoa và bệnh truyền nhiễm đánh giá việc vắc xin được phụ huynh đón nhận sớm là tín hiệu tích cực, kỳ vọng góp phần kiểm soát gánh nặng tay chân miệng tại Việt Nam. Thực tế, ngay từ những ngày đầu triển khai, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến VNVC tiêm; hơn 80% phụ huynh lựa chọn đặt giữ đủ phác đồ cho con.

Rất nhiều phụ huynh bày tỏ niềm phấn khích và vui mừng khi VNVC có vắc xin phòng tay chân miệng ngay trong bối cảnh bệnh diễn biến căng thẳng ẢNH: THU THỦY

Giải "cơn khát" phòng căn bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu

Tại Hà Nội, chị Minh Tâm (37 tuổi) đưa con đi tiêm vắc xin sau khi đã mắc tay chân miệng tới ba lần. "Ba lần chăm con mắc bệnh khiến tay chân miệng trở thành nỗi ám ảnh, vì vậy khi biết đã có vắc xin phòng EV71, gia đình quyết định cho trẻ tiêm sớm", chị Tâm cho biết.

Đưa con trai 1 tuổi đến VNVC Gò Công (Đồng Tháp) tiêm vắc xin hôm 27.9, chị Hiếu, 32 tuổi, xã Tân Hòa cho biết đã ngóng đợi từ lâu. Chuẩn bị cho con đi học giữa lúc ca bệnh tăng cao kèm biến chứng nguy hiểm, vợ chồng chị quyết định nghỉ làm, đăng ký đặt giữ mũi tiêm để con sớm có miễn dịch bảo vệ an toàn.

"Vắc xin đã chứng minh hiệu quả qua thử nghiệm trên chính trẻ em Việt Nam. Đội ngũ y tế VNVC tư vấn rất tận tình nên tôi hoàn toàn an tâm", chị Hiếu chia sẻ.

Chị Hiếu cho con trai Minh Khôi, 12 tháng tuổi đến VNVC Gò Công 2, Đồng Tháp tiêm vắc xin tay chân miệng ngày 27.9 ẢNH: MINH TÂM

Không chỉ tại các trung tâm VNVC, vắc xin tay chân miệng cũng được phụ huynh bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, tập trung vào độ tuổi, phác đồ, nguy cơ tái mắc và việc trẻ từng nhiễm EV71 có cần tiêm. Nhiều gia đình chia sẻ đã đưa con đi tiêm ngay, trong khi những người từng chăm con mắc bệnh tiếc nuối vì vắc xin không có sớm hơn.

Thành tựu hơn 15 năm tìm lời giải cho bài toán EV71

Gắn bó hàng chục năm với công tác điều trị nhiều ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam, BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết: "Nhiều năm chứng kiến nhiều trẻ nhập viện và chuyển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã rơi vào nguy kịch, đòi hỏi rất nhiều nhân lực, thiết bị hồi sức và thuốc men, các bác sĩ điều trị luôn chịu áp lực rất lớn. Đây là lý do vì sao việc phát triển vắc xin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng".

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, người có hàng chục năm gắn bó với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam chứng kiến em bé đầu tiên tại Việt Nam tiêm vắc xin phòng tay chân miệng tại VNVC ẢNH: NHÂN LÊ

Hiệu quả triển khai thực tế của vắc xin tay chân miệng cũng được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật tại hội thảo "Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71" do Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thuỵ Sỹ) tổ chức mới đây tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các số liệu ấn tượng về hiệu quả tiêm chủng thực tế tại Đài Loan, nơi có nền y tế tiên tiến và thế mạnh nghiên cứu vắc xin, càng củng cố niềm tin của phụ huynh Việt Nam vào giải pháp phòng bệnh này. Vắc xin này là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu, ghi nhận hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện đối với tay chân miệng do EV71.

Hội thảo khoa học “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” cung cấp nhiều bằng chứng khoa học về hiệu quả bảo vệ trẻ sau tiêm vắc xin ÀNH: VNVC

GS-BS Li-Min Huang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Đài Loan, Chủ tịch danh dự Hội Bệnh truyền nhiễm Đài Loan, cho biết EV71 từng là "nỗi ám ảnh" nhiều năm tại Đài Loan. Vắc xin trải qua quá trình nghiên cứu từ năm 2007, giai đoạn 3 được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn tại Việt Nam và Đài Loan với sự tham gia của gần 2.500 trẻ em Việt Nam, chiếm 82,9%. Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị phối hợp triển khai nghiên cứu tại Việt Nam.

"Kết quả nghiên cứu được công bố trên The Lancet (Tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới - PV) cho thấy toàn bộ ca mắc tay chân miệng do EV71 trong nghiên cứu đều xảy ra ở nhóm không được tiêm vắc xin. Đáng chú ý, dù được phát triển từ kiểu gen B4, vắc xin này vẫn cho thấy hiệu quả bảo vệ trước các kiểu gen C4 và B5, điều này có ý nghĩa trong bối cảnh kiểu gen EV71 lưu hành có thể thay đổi theo thời gian", GS-BS Li-Min Huang cho biết.

Hiệu quả của vắc xin được chứng minh rõ nét qua thực tế triển khai tại Đài Loan. Từ tháng 8.2023 đến tháng 9.2026, hơn 600.000 liều vắc xin đã được sử dụng. Đáng chú ý, ba năm liền (2024 - 2026), cơ quan y tế sở tại không ghi nhận bất kỳ ca bệnh nặng nào do EV71.

Nhà khoa học tại Đài Loan nghiên cứu vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do EV71 trong phòng thí nghiệm ẢNH: SUBSTIPHARM BIOLOGICS CUNG CẤP

Từ dữ liệu nghiên cứu và thực tế triển khai, CDC Đài Loan, Hội Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa Đài Loan và Hội Sơ sinh Đài Loan đều khuyến cáo trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi tiêm vắc xin tay chân miệng, bất kể tiền sử từng nhiễm bệnh tay chân miệng trước đó.