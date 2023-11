Hệ thống y tế bắc Gaza tê liệt

Hôm qua (13.11), quân đội Israel tiếp tục duy trì sức ép lên Hamas tại miền bắc Dải Gaza trong mục tiêu diệt trừ lực lượng này sau cuộc tấn công khiến 1.200 người tại Israel thiệt mạng ngày 7.10.



Tờ The Times of Israel đưa tin bộ binh Israel đã phát hiện thêm các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của Hamas bên trong các trường học, đền thờ và các tòa nhà ở Dải Gaza. Trong khi đó, Israel và Hamas tiếp tục đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn liên quan tình hình tại các bệnh viện ở miền bắc Dải Gaza.

Điểm xung đột: Israel cảnh báo rắn Li Băng; Ukraine phản đối đề xuất "lạ" về gia nhập NATO

Toàn bộ bệnh viện ngừng hoạt động

AFP dẫn lời phó lãnh đạo cơ quan y tế Gaza Youssef Abu Rish cho biết toàn bộ bệnh viện tại miền bắc vùng đất này đã ngừng hoạt động, chủ yếu do hết nhiên liệu và thuốc men, trang thiết bị y tế. Israel cáo buộc Hamas duy trì trung tâm chỉ huy bên dưới các bệnh viện và sử dụng những dân thường bên trên, gồm người mất nhà cửa và bệnh nhân, làm lá chắn. Trong khi đó, Hamas bác bỏ và cáo buộc Israel oanh tạc liên tục khiến người dân bên trong không dám di tản.

Bên trong Bệnh viện Al-Shifa tại Gaza ngày 10.11 AFP

Chiến sự ác liệt gần các bệnh viện đã gây ra tình huống thảm họa khi bệnh nhân bị kẹt bên trong, xe cấp cứu không thể đi chở người bị thương và các hệ thống máy móc y tế ngừng hoạt động do không có điện. Từ ngày 10.11 đến nay, số người thiệt mạng tại Dải Gaza vẫn chưa được cập nhật do không thể liên lạc với các bệnh viện trong khi nhân viên y tế không thể đến hiện trường các vụ tấn công để ghi nhận thương vong. Theo số liệu gần nhất do nhà chức trách Gaza công bố, đã có 11.180 người thiệt mạng, gồm 4.609 trẻ em, từ khi Israel đáp trả. Quân đội Israel cho hay 44 binh sĩ đã thiệt mạng từ khi bắt đầu chiến dịch.

Thêm bệnh nhân thiệt mạng

Trong thông báo hôm qua, quân đội Israel cho biết đã mang 300 lít nhiên liệu đến Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại Dải Gaza, nhưng Hamas đe dọa, không cho nhân viên bệnh viện tiếp nhận. Trước đó, lực lượng nắm quyền tại Gaza nói số nhiên liệu đó là quá ít, "không đủ để chạy các máy phát điện quá 30 phút". CNN dẫn lời Giám đốc Muhammad Abu Salmiya của bệnh viện cho biết do hết ô xy nên nhân viên đã đưa các bé sinh non ra khỏi lồng ấp, quấn giấy bạc và để cạnh lò nước sôi để giữ ấm. Tính đến nay, đã có 7 trẻ sinh non và 27 bệnh nhân qua đời từ khi bệnh viện này rơi vào tình trạng thiếu điện, theo lời ông Rish.

Quan chức Palestine nói Hamas chấm dứt đàm phán về con tin

Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell hôm qua cho biết liên minh lên án việc Hamas dùng các bệnh viện làm lá chắn nhưng cũng kêu gọi tạm dừng bắn ngay lập tức và mở các hành lang nhân đạo để giải quyết thảm cảnh hiện nay. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng ông phản đối việc ngừng bắn lâu dài ngay thời điểm này bởi điều đó sẽ trao cho Hamas "cơ hội hồi phục và có được những tên lửa mới". Thay vào đó, nhà lãnh đạo chỉ kêu gọi ngừng bắn tạm thời vì mục đích nhân đạo.

Giới lãnh đạo Israel cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn cho đến khi giải cứu được toàn bộ con tin. Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hôm cuối tuần, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận khả năng đạt thỏa thuận để cứu con tin nhưng từ chối nêu cụ thể. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani trong ngày 12.11 và thảo luận về nỗ lực giải cứu khoảng 240 con tin đang bị các nhóm vũ trang tại Gaza giam giữ.

