Hệ thống y tế Phú Quốc, nhìn từ cuộc ứng cứu đoàn khách Ấn Độ

Nhìn từ quá trình ứng cứu này, có thể thấy năng lực y tế của Phú Quốc đang từng bước được củng cố để đáp ứng yêu cầu của một điểm đến đón hàng triệu lượt khách mỗi năm và hướng tới vai trò trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện quốc tế trong tương lai.

Chạy đua với 'tử thần'

Sau khi chiếc canô chở 32 du khách Ấn Độ cùng tổ lái và hướng dẫn viên gặp sự cố lật trên đường từ Hòn Mây Rút Ngoài trở về, các tàu du lịch hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân vào bờ. Tại đây, lực lượng cấp cứu cùng các cơ sở y tế trên đảo đồng thời tiếp nhận, phân loại và điều trị người bị nạn.

Sau khi người bị nạn được đưa vào bờ, lực lượng cấp cứu cùng các cơ sở y tế trên đảo nhanh chóng tiếp nhận, phân loại và điều trị

Trong số các cơ sở tham gia cấp cứu, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp nhận 23 trường hợp. Với 17 bệnh nhân còn dấu hiệu sinh tồn, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương phân loại, cấp cứu và điều trị. Có 15 bệnh nhân được theo dõi sức khỏe và xuất viện sau khi tình trạng ổn định, hai trường hợp nặng được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Đối với bệnh nhân có bệnh lý tim mạch phức tạp, các bệnh viện tuyến cuối cũng nhanh chóng được huy động. Bệnh viện Chợ Rẫy cử hai bác sĩ và một điều dưỡng đang thường trực tại Trung tâm Y tế Dương Đông đến hỗ trợ ngay trong đêm, đồng thời điều động thêm các chuyên gia hồi sức và tim mạch từ TP.HCM ra Phú Quốc để phối hợp hội chẩn và chuẩn bị phương án can thiệp. Song song, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cũng cử lãnh đạo chuyên môn cùng ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng ra đảo, đồng thời bổ sung máu và các chế phẩm máu phục vụ điều trị.

Điểm đáng chú ý là nhiều bước đánh giá, hội chẩn và chuẩn bị can thiệp đều được thực hiện ngay tại Phú Quốc nhờ năng lực chuyên môn và hệ thống trang thiết bị y tế đã được đầu tư trong thời gian gần đây. Một số kỹ thuật can thiệp chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch và thần kinh hiện đã có thể triển khai ngay trên đảo, thay vì phần lớn bệnh nhân phải chuyển khẩn cấp vào đất liền như trước.

Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ TP.HCM và Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đã được huy động tới Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc để phối hợp hội chẩn, can thiệp khẩn cấp

Việc rút ngắn thời gian tiếp cận điều trị có ý nghĩa đặc biệt trong các tình huống cấp cứu, khi mỗi phút đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu sống và hạn chế di chứng cho người bệnh. Đây cũng là một trong những thay đổi quan trọng đối với năng lực điều trị của hệ thống y tế trên đảo.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân sự, đồng thời điều xe cấp cứu và ê-kíp y tế đến hiện trường. Bên trong bệnh viện, khu vực phân loại, cấp cứu được thiết lập ngay để sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân.

“Ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ. Dù là chiều cuối tuần, toàn bộ nhân sự được huy động khẩn cấp. Hai xe cấp cứu cùng các ê-kíp lập tức đến hiện trường, trong khi tại bệnh viện, khu vực phân loại và cấp cứu cũng được thiết lập ngay. Những kịch bản tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân đã được chuẩn bị từ trước để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp”, bác sĩ Thắng cho biết.

Theo ông Thắng, việc chuẩn bị sẵn quy trình, nhân lực và trang thiết bị giúp bệnh viện có thể xử trí các trường hợp nặng ngay tại chỗ, đồng thời phối hợp hiệu quả với các bệnh viện tuyến cuối khi cần hỗ trợ chuyên môn.

Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng sự hiện diện của các cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu ngay trên đảo mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cả người dân và du khách.

"Nếu phải chuyển bệnh nhân vào đất liền hoặc đến TP.HCM, nhiều trường hợp có thể bỏ lỡ 'thời gian vàng', làm tăng nguy cơ biến chứng và di chứng. Việc từng bước nâng cao năng lực điều trị ngay tại Phú Quốc sẽ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu trong nhiều tình huống khẩn cấp", ông nhận định.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (thứ hai từ phải sang), đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân

Khẳng định năng lực y tế của đảo ngọc

Không chỉ phản ánh nỗ lực xử trí một sự cố cụ thể, vụ việc lần này cũng cho thấy quá trình hoàn thiện từng bước của mạng lưới y tế trên đảo. Bên cạnh hệ thống y tế công lập, các bệnh viện đa khoa tư nhân với năng lực điều trị ngày càng được mở rộng đang góp phần bổ sung nguồn lực cho toàn hệ thống, giúp tăng khả năng đáp ứng khi lượng dân cư, khách du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội trên đảo ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các cơ sở y tế tại chỗ với các bệnh viện tuyến cuối cũng đang trở nên chặt chẽ hơn. Trong vụ việc vừa qua, các chuyên gia đầu ngành có mặt tại Phú Quốc trong thời gian ngắn để trực tiếp hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn và chuẩn bị phương án điều trị đối với các ca bệnh phức tạp. Điều này cho thấy khoảng cách về chuyên môn giữa đảo và các trung tâm y tế lớn đang từng bước được thu hẹp nhờ hạ tầng kết nối ngày càng thuận lợi và cơ chế phối hợp ngày càng hiệu quả.

Toàn bộ quá trình đánh giá, hội chẩn và chuẩn bị can thiệp hiện có thể thực hiện ngay trên đảo khi các bệnh viện được đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị chuyên sâu ẢNH: SG

Đối với một điểm đến đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, hạ tầng không chỉ được đo bằng sân bay, cảng biển, đường giao thông hay các khu nghỉ dưỡng. Khả năng chăm sóc sức khỏe, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cũng ngày càng trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái hạ tầng - dịch vụ của điểm đến.

Điều này càng có ý nghĩa khi Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và tổ chức sự kiện quốc tế của khu vực. Cùng với hạ tầng giao thông, lưu trú và dịch vụ, việc tiếp tục đầu tư cho năng lực y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo thêm sự an tâm cho du khách, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi lựa chọn Phú Quốc là điểm đến hoặc nơi phát triển lâu dài.

Nhìn từ cuộc chạy đua giành “thời gian vàng” sau vụ việc vừa qua, có thể thấy một điểm đến hiện đại không chỉ được đánh giá bằng quy mô hạ tầng hay khả năng đón khách. Năng lực ứng phó trước các tình huống khẩn cấp và một hệ thống y tế đủ khả năng hỗ trợ người dân, du khách khi cần thiết cũng đang trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của điểm đến.

Dù vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục đầu tư và hoàn thiện, những gì diễn ra trong quá trình ứng cứu vừa qua cho thấy Phú Quốc đang từng bước xây dựng năng lực y tế tương xứng với tốc độ phát triển của một đô thị du lịch quốc tế.