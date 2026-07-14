Mở khóa 'mỏ vàng' du lịch y tế: Hình thành liên minh du lịch - y tế

Các nước "hốt bạc" từ du lịch y tế thế nào?

Không chỉ đơn thuần là việc đón một vị khách đến khám bệnh, các quốc gia đi trước đã biến dịch vụ chăm sóc sức khỏe thành một loại "quyền lực mềm" và là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhờ vào những mô hình được thiết kế bài bản, đồng bộ.

Ấn Độ định vị là trung tâm của những ca phẫu thuật phức tạp như tim mạch hay ghép tạng với chi phí tối ưu. Singapore khẳng định vị thế thượng lưu bằng công nghệ tầm soát tầm cỡ quốc tế. Hàn Quốc lại là một ví dụ điển hình về việc biến ngành phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp thành một biểu tượng toàn cầu. Mô hình của xứ sở kim chi không dừng lại ở những phòng mổ hiện đại, mà là hệ sinh thái "một chạm" hoàn hảo.

Nhân lực giỏi, công nghệ hiện đại ngang tầm quốc tế được ngành y tế triển khai tại các bệnh viện là một trong các thế mạnh phát triển du lịch y tế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kể lại hành trình "đại tu" nhan sắc kết hợp nghỉ dưỡng 10 ngày tại Seoul (Hàn Quốc), chị Vũ Thanh My (ngụ Hà Nội) cho biết, ngay từ khi còn ở VN, thông qua một ứng dụng trực thuộc cơ quan xúc tiến du lịch y tế được Chính phủ Hàn Quốc cấp phép, chị đã được kết nối trực tiếp với điều phối viên của một bệnh viện (BV) thẩm mỹ lớn tại quận Gangnam. Mọi thủ tục từ xin visa y tế chuyên biệt (C-3-3) cho đến lịch trình thăm khám đều được hoàn tất chỉ sau vài cú chạm. Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Incheon, một thông dịch viên cá nhân kiêm trợ lý y tế đã đứng đợi sẵn, đưa chị lên chiếc xe chuyên dụng hướng về trung tâm Seoul. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ vào hôm sau, và những ngày hậu phẫu mới là lúc "mỏ vàng" du lịch y tế thực sự phát huy "quyền năng".

Do không cần phải lưu trú nội trú dài ngày tại BV, chị My được chuyển sang một "Medical Hotel" - mô hình khách sạn kết hợp chăm sóc y tế ngay gần BV. Trong thời gian chờ cắt chỉ và hồi phục, thay vì nằm một chỗ, chị My được trợ lý y tế tháp tùng đi trải nghiệm những dịch vụ "chữa lành" nhẹ nhàng như tham gia một buổi trà đạo tĩnh tâm tại làng cổ Bukchon Hanok, trải nghiệm spa thảo dược cung đình cao cấp. Tới khi các vết bầm dần biến mất, chị dành trọn 2 ngày cuối cùng để mua sắm tại các trung tâm thương mại sầm uất ở Myeongdong.

"Tổng kết chuyến đi, số tiền tôi chi trả cho các dịch vụ mua sắm, lưu trú và ẩm thực ngoài BV còn cao gấp đôi chi phí của chính ca phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi thấy thỏa mãn. Việc vui chơi khiến những cơn đau giảm đi rất nhiều", chị My chia sẻ.

Nếu Hàn Quốc là một cỗ máy công nghiệp được số hóa mượt mà thì hệ sinh thái du lịch y tế của Thái Lan giống như một ốc đảo nghỉ dưỡng chữa lành cao cấp. Mỗi địa phương chọn cho mình một thế mạnh độc quyền. Trong đó, Bangkok định vị là trung tâm y khoa kỹ thuật cao, nơi xử lý các ca đại phẫu phức tạp, thụ tinh nhân tạo (IVF), nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới. Trong lúc bệnh nhân điều trị, người nhà sẽ tiêu tiền vào các tour du lịch mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn ở Bangkok, đi tour biển đảo ở Phuket, hoặc sử dụng các gói tầm soát sức khỏe, spa chăm sóc da định kỳ tại chỗ. Còn Phuket và Chiang Mai lại là thủ phủ của "Wellness & Rehabilitation" (Chữa lành và Hồi sức). Thay vì giữ bệnh nhân trong căn phòng vô trùng, ngay sau khi vết mổ ổn định, hệ sinh thái sẽ chuyển họ đến các khu biệt thự cao cấp ven biển Andaman hoặc giữa rừng núi Chiang Mai. Tại đây, chế độ ăn hậu phẫu do đầu bếp đẳng cấp thế giới kết hợp với chuyên gia dinh dưỡng thực hiện, có bác sĩ và điều dưỡng của BV túc trực 24/7.

Mới chỉ có số ít bệnh viện VN đang phối hợp với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng chuỗi dịch vụ du lịch y tế cao cấp ẢNH: L.N

Đáng chú ý, Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chạy đua giành chứng nhận JCI (tiêu chuẩn vàng về y tế toàn cầu) với số lượng BV đạt chuẩn áp đảo. Với hệ thống JCI này, họ kết nối thành công với các hãng bảo hiểm lớn trên thế giới từ Mỹ, châu Âu đến Trung Đông. Nhờ tập trung đẩy mạnh từ sớm, ngành du lịch y tế của Thái Lan đã đạt quy mô lên tới 40 tỉ USD mỗi năm. Khách du lịch y tế của xứ sở chùa Vàng thường chi tiêu rất nhiều, trung bình từ 1.700 - 2.000 USD cho mỗi chuyến đi, cao hơn nhiều mức chi tiêu cho du lịch đơn thuần.

Xây dựng mô hình khám chữa bệnh - nghỉ dưỡng hoàn chỉnh

Từ bài học kinh nghiệm các nước, VN đang xác lập từng bước đi bài bản để xây dựng mô hình du lịch y tế chuyên nghiệp, đồng bộ.

Đề án Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030 mà Bộ Y tế đang xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 5 địa phương trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa sẽ triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp giữa BV - khách sạn - khu nghỉ dưỡng - lữ hành; phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao thu hút người nước ngoài...

Cùng với đó, VN sẽ có ít nhất 15 BV trên toàn quốc (bao gồm cả công lập và tư nhân) đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (JCI hoặc tương đương). 100% cơ sở khám chữa bệnh tham gia thí điểm có bộ phận tiếp thị và truyền thông quốc tế, cung cấp thông tin bằng ít nhất 3 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung hoặc Hàn). Đồng thời, xây dựng và đưa vào vận hành các gói dịch vụ du lịch y tế, bao gồm các gói dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao (ung bướu, tim mạch, chỉnh hình...); gói dịch vụ y học cổ truyền kết hợp nghỉ dưỡng; chăm sóc sức khỏe toàn diện (tầm soát, phục hồi chức năng...).

Ủng hộ định hướng của đề án, Th.S Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của du lịch y tế VN hiện nay là chưa có một mô hình điều phối thống nhất ở cấp trung ương. Dẫn kinh nghiệm Malaysia với Malaysia Healthcare Travel Council, cơ quan chuyên trách đóng vai trò điều phối giữa cơ sở y tế, doanh nghiệp dịch vụ và cơ quan quản lý, ông Nhân nhấn mạnh đơn vị này tham gia xây dựng tiêu chuẩn, minh bạch giá dịch vụ, chứng nhận các cơ sở đủ điều kiện, xúc tiến ở thị trường quốc tế và tiếp nhận phản ánh của bệnh nhân.

Trong khi đó, tại VN, phần lớn BV và phòng khám vẫn tự làm truyền thông, tự tìm kiếm khách. Doanh nghiệp lữ hành chủ yếu cung cấp vận chuyển, lưu trú hoặc ghép thêm dịch vụ khám chữa bệnh vào chương trình tour. Y tế và du lịch vì vậy vẫn hoạt động tương đối tách biệt. Việc thiếu đầu mối cũng khiến khách quốc tế khó tìm được nguồn thông tin chính thống.

Từ những phân tích trên, ông Nhân kiến nghị thành lập một cơ quan hoặc đầu mối điều phối du lịch y tế đủ thẩm quyền ở cấp trung ương. Cơ quan đầu mối sẽ định hình sản phẩm, ban hành tiêu chuẩn, lựa chọn các cơ sở đủ điều kiện, xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến tại thị trường quốc tế và tiếp nhận khiếu nại của bệnh nhân. Các bên sẽ chọn trước từ 3 - 5 nhóm sản phẩm mũi nhọn để thí điểm.

Cùng với đó, cần cấp bách nghiên cứu visa y tế cho phép lưu trú dài ngày, nhập cảnh nhiều lần và có cơ chế cho người thân đi cùng. Khách sử dụng visa y tế cũng cần được nhận diện và hỗ trợ ngay tại cửa khẩu. VN cũng cần làm việc với các doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế đang hoạt động trong nước để xây dựng quy trình bảo lãnh viện phí, thanh toán trực tiếp và xử lý hồ sơ minh bạch. Làm được như vậy, du lịch y tế sẽ trở thành mỏ vàng của VN.