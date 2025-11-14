HEINEKEN Việt Nam bảo tồn nguồn nước, kiến tạo tương lai

Tại Việt Nam, sông ngòi là nguồn sinh kế của hàng triệu người dân, song đang chịu nhiều áp lực ngày càng lớn. Cùng tham vọng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, HEINEKEN Việt Nam nhận định nước là tài nguyên chung quý báu cần được bảo vệ và nuôi dưỡng, và xem đây là một trong những trụ cột trọng yếu trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên cơ sở này, doanh nghiệp triển khai chiến lược quản trị nguồn nước toàn diện, tập trung vào ba trọng tâm chính: nâng cao hiệu suất sử dụng nước trong sản xuất, bù hoàn nước cho cộng đồng và thiên nhiên, và hỗ trợ các đối tác nông nghiệp sử dụng nước có trách nhiệm.

Tối ưu hiệu suất

Nhằm tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nước trong sản xuất, HEINEKEN Việt Nam theo đuổi hướng tiếp cận kép: xây dựng văn hóa sử dụng nước hiệu quả trong đội ngũ nhân viên và đầu tư vào những công nghệ tân tiến giúp xử lý, tái sử dụng và tái chế nước.

Công nghệ tân tiên giúp HEINEKEN Việt Nam thúc đẩy chiến lược bảo tồn nguồn nước

Cách tiếp cận này đã mang đến nhiều kết quả đáng ghi nhận trong những năm qua. Riêng trong năm 2024, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục là đơn vị sử dụng nước hiệu quả nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HEINEKEN, với hiệu suất sử dụng nước chỉ 2,39 hl/hl, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành trên toàn cầu (4-6 hl/hl). Thành tựu này không chỉ đến từ sự tiến bộ về công nghệ, mà còn phản ánh nỗ lực chung của toàn thể nhân viên HEINEKEN Việt Nam trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước quý giá.

Tại nhà máy bia Vũng Tàu, nhà máy bia lớn nhất của HEINEKEN khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những nỗ lực này giúp giảm hơn 50% lượng nước sử dụng so với những năm đầu hoạt động

Bên cạnh đó, toàn bộ nước thải trong sản xuất tại các nhà máy bia của HEINEKEN Việt Nam đều được xử lý vượt quy chuẩn loại A (chuẩn nước sinh hoạt) trước khi trả về môi trường. Doanh nghiệp cũng tái sử dụng nội bộ cho nhiều mục đích để giảm áp lực lên nguồn nước địa phương.

Nỗ lực hướng đến thiên nhiên và cộng đồng

Bên cạnh những nỗ lực trong sản xuất, chiến lược quản trị nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam còn đặt sức khỏe của các lưu vực sông địa phương làm trọng tâm, cùng mục tiêu mang đến những đóng góp thiết thực cho thiên nhiên và các cộng đồng địa phương.

Theo đó, doanh nghiệp đặt tham vọng hoàn trả cho thiên nhiên và cộng đồng lượng nước tương đương với lượng nước sử dụng trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất, đặc biệt tại những khu vực khan hiếm nước. Cách tiếp cận này được gọi là "bù hoàn nước".

Tham vọng bù hoàn nước được HEINEKEN Việt Nam thực hiện hóa thông qua đầu tư vào các dự án bảo tồn nguồn nước nhằm cải thiện chất lượng nước, duy trì đa dạng sinh học tại các lưu vực sông, và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho cộng đồng địa phương.

Từ năm 2022, HEINEKEN Việt Nam đã đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và chính quyền địa phương để khôi phục và bảo tồn nguồn nước tại ba lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam gồm: sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền. Với tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng từ HEINEKEN Việt Nam, chương trình hợp tác đặt tham vọng bảo tồn 3 tỉ lít nước mỗi năm cho ba lưu vực sông trên đến cuối năm 2025.

HEINEKEN Việt Nam hoàn thành tham vọng bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm, với hơn 690 triệu lít nước mỗi năm được hoàn trả cho cộng đồng và thiên nhiên

Qua chương trình hợp tác này, doanh nghiệp hiện đang bù hoàn hơn 559 triệu lít nước cho lưu vực sông Tiền mỗi năm, với những sáng kiến nổi bật như trồng và chăm sóc cây bản địa, cải thiện hệ thống nước, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng để quản lý dòng chảy tốt hơn và giảm nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, các dự án nước sạch vì cộng đồng của HEINEKEN Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp (trước đây là Tiền Giang) mang hơn 131 triệu lít nước sạch đến với hàng nghìn hộ dân mỗi năm.

Những nỗ lực của HEINEKEN Việt Nam đã và đang hoàn trả về cho thiên nhiên và cộng đồng lưu vực sông Tiền hơn 690 triệu lít nước mỗi năm - nhiều hơn tổng lượng nước trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất tại nhà máy bia Tiền Giang.

Tại lưu vực sông Hồng và sông Đồng Nai, chương trình hợp tác giữa HEINEKEN Việt Nam cùng WWF-Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai với mục tiêu cải thiện nguồn nước, phục hồi hệ sinh thái, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân sử dụng nước có trách nhiệm hơn.

Hành trình bảo tồn nguồn nước của HEINEKEN Việt Nam còn có sự chung tay của mỗi nhân viên thông qua các hoạt động tình nguyện, trồng cây xanh

Bên cạnh đó, hiểu được tầm quan trọng của việc chung tay hành động trên hành trình bảo tồn nguồn nước của quốc gia, doanh nghiệp đã và đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác nông nghiệp nhằm hướng dẫn và hỗ trợ về những tiêu chuẩn canh tác bền vững để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Hướng đến tương lai, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục tìm kiếm những sáng kiến mới để bảo tồn nguồn nước, và lan tỏa cảm hứng hành động trong cộng đồng. Bởi chỉ khi tất cả cùng chung tay, hành trình vun đắp những giá trị bền vững – bắt đầu từ nhận thức của từng cá nhân và tổ chức - mới thực sự có ý nghĩa.