HEINEKEN Việt Nam cam kết phát triển cùng Đà Nẵng và miền Trung

Hơn 3 thập kỷ tại Việt Nam, HEINEKEN luôn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh song hành cùng sự phát triển kinh tế địa phương. Tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách Đà Nẵng, đạt khoảng 3.500 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Dây chuyền sản xuất ở Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, công ty thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững trong sản xuất lẫn cho môi trường và xã hội, duy trì "không rác thải chôn lấp" tại nhà máy, tối ưu hóa sử dụng nước và năng lượng. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ triển khai chương trình bù hoàn nước tại lưu vực sông Thu Bồn và tối ưu hóa việc sử dụng nước trên hành trình hướng tới mục tiêu "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" hợp tác cùng WWF-Việt Nam.