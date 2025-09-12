HEINEKEN Việt Nam thí điểm thành công dự án từ lon nhôm đến lon nhôm

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Chiến lược quốc gia về Kinh tế tuần hoàn, Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu. Với HEINEKEN Việt Nam, EPR còn mang đến cơ hội thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm khép kín vòng đời bao bì, dựa trên ba trụ cột chính trong chiến lược tuần hoàn bao bì của doanh nghiệp: tăng cường hàm lượng tái chế, thiết kế bao bì dễ dàng tái chế, và tối đa hóa tái sử dụng.

Mô hình kinh tế tuần hoàn bao bì được HEINEKEN Việt Nam triển khai toàn diện

Nỗ lực khép kín vòng tuần hoàn của lon nhôm

Lon nhôm là một trong những loại vật liệu có khả năng tái chế cao nhất, và tại Việt Nam, tỷ lệ thu gom lon nhôm thuộc top đầu thế giới. Một nghiên cứu năm 2023 do Roland Berger thực hiện cho thấy có tới 93% lon nhôm rỗng tại Việt Nam được thu gom và phân loại để tái chế. Điều này mở ra cơ hội lớn để tăng hàm lượng tái chế và giảm nhu cầu sử dụng nguyên liệu thô mới.

Tuy vậy, việc thiếu vắng các nhà máy cán nhôm nội địa tại Việt Nam mang đến những thách thức đáng kể đối với lộ trình tối đa hóa tuần hoàn trong bao bì. Cụ thể, chỉ 1% trong 93% tỷ lệ lon nhôm rỗng được thu gom và phân loại được tái chế thành lon nhôm mới, số còn lại bị tái chế thành vật liệu thấp cấp hơn, khiến vòng đời của lon nhôm bị đứt gãy và làm giảm giá trị của vật chất. Trong khi đó, việc sản xuất lon nhôm từ nhôm tái chế còn có thể giúp giảm đến 95% năng lượng so với sản xuất từ nhôm nguyên sinh, qua đó giảm phát thải trong chuỗi giá trị.

Cùng tham vọng giải quyết bài toán này, trong năm 2024, HEINEKEN Việt Nam đã thí điểm thành công dự án tái chế từ lon nhôm đến lon nhôm (Can-to-Can) - một mô hình tiên phong cho phép sự tham gia của nhà máy cán nhôm nước ngoài vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Theo mô hình này, các lon bia đã qua sử dụng được thu gom, nung chảy thành thỏi nhôm, xuất khẩu để cán thành tấm nhôm chất lượng cao, sau đó được cung ứng cho các đối tác trong nước của HEINEKEN Việt Nam để sản xuất thành lon mới. Kết quả, hơn 850 tấn nhôm đã được tái chế, gia tăng tỷ lệ vật liệu tái chế chất lượng cao trong bao bì của công ty và đặt nền móng cho việc khép kín vòng tuần hoàn tái chế lon nhôm tại Việt Nam.

Năm 2024, công ty đã thí điểm thành công dự án “Can-to-Can” thông qua hợp tác xuyên biên giới

Không ngừng cải tiến để tối ưu hóa vật liệu

Bên cạnh nỗ lực khép kín vòng tuần hoàn của lon nhôm, chiến lược tuần hoàn bao bì của HEINEKEN Việt Nam còn tập trung cải tiến chất lượng bao bì để dễ dàng tái chế và tối ưu hóa trong việc sử dụng nguyên vật liệu.

Đối với chai thủy tinh và két nhựa, sự kết hợp giữa vật liệu bền, có khả năng tái sử dụng cùng hệ thống thu gom được quản lý chặt chẽ đã tiếp tục mang lại kết quả ấn tượng trong năm 2024, với 98% chai thủy tinh và 94% két nhựa được thu hồi để tái sử dụng. Các loại bao bì khác cũng được thiết kế với khả năng dễ tái chế để có thể quay trở lại quy trình sản xuất khi kết thúc vòng đời.

Nhờ những nỗ lực đổi mới trong thiết kế bao bì, công ty cũng đã thành công giảm lượng vật liệu sử dụng trong lon và thùng carton mà vẫn duy trì chất lượng, đồng thời nâng cao hiệu quả quá trình vận chuyển.

"Lộ trình tối đa hóa kinh tế tuần hoàn trong bao bì của HEINEKEN Việt Nam đang được hiện thực hóa bởi những nỗ lực đổi mới, tăng cường hiệu suất và thúc đẩy hợp tác", bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển bền vững HEINEKEN Việt Nam chia sẻ. "Chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị nhằm gia tăng tính tái chế và giảm thiểu vật liệu trong bao bì đối với toàn bộ danh mục sản phẩm. Dù vẫn còn những thách thức do hạn chế về hạ tầng thu gom và công nghệ tái chế khép kín tại Việt Nam, thông qua những nỗ lực sáng tạo đổi mới và chung tay hành động, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thể mang đến những đóng góp tích cực giúp thúc đẩy chiến lược bền vững của quốc gia".

Năm 2024, HEINEKEN Việt Nam đã thu hồi 98% chai thủy tinh và 94% két nhựa để tái sử dụng

Nhằm kêu gọi chung tay hành động, trong năm 2024, HEINEKEN Việt Nam đã hợp tác với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức hội thảo về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Sự kiện là diễn đàn đối thoại giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn và các mô hình tái chế hiệu quả, đồng thời khẳng định cam kết của HEINEKEN Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác nhằm tới một tương lai bền vững.

Thông qua những nỗ lực trên, HEINEKEN Việt Nam đang góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về kinh tế tuần hoàn, tăng cường hợp tác chặt chẽ trên toàn chuỗi giá trị để giảm thiểu rác thải, tối ưu vật liệu sử dụng, đồng thời mang đến những giá trị lợi ích cho môi trường và cộng đồng tại Việt Nam.