HEINEKEN Việt Nam tiếp tục được vinh danh nhờ nỗ lực tiên phong phát triển bền vững

Trước đó, doanh nghiệp cũng nhận bằng khen từ Bộ Công thương tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) nhờ thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ chức và kinh doanh.

HEINEKEN Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2026

Là một trong những doanh nghiệp FDI thuộc làn sóng đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam không chỉ đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước mà còn phát triển cùng nền kinh tế Việt Nam thông qua việc thúc đẩy chuỗi giá trị nội địa, hợp tác cùng hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, tạo việc làm và đóng góp cho sinh kế của hàng trăm nghìn người lao động trong toàn chuỗi giá trị.

Tại sự kiện, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, ông James Crampton, chia sẻ việc mở rộng tiếp cận năng lượng tái tạo, hoàn thiện cơ chế DPPA, cũng như xây dựng khung pháp lý rõ ràng và phù hợp thực tiễn cho các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, hay truy xuất nguồn gốc sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.