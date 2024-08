Hẹn hò giờ khuya ở làng đại học, những mối nguy chực chờ

Hẹn hò bất chấp nguy hiểm

Với không ít người đang yêu, các con đường ở làng đại học trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong số những điểm đến lý tưởng. Tuy nhiên việc hẹn hò ở những nơi này vào thời điểm quá khuya tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ kẻ lạ mặt tấn công, đe dọa để cướp tài sản ở khu vực này. Suốt thời gian qua, Báo Thanh Niên cũng từng thông tin về nhiều vụ sinh viên hẹn hò ở làng đại học vào ban đêm đã bị tấn công, cướp tài sản như: điện thoại, xe máy, tiền bạc…

Nhiều cặp đôi thường xuyên hẹn hò rất khuya ở những khu vực vắng vẻ LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Đề cập đến vấn đề này, ông Trần Việt Thắng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết hiện nay kinh tế khó khăn nên vấn đề cướp giật hay an ninh trật tự cũng sẽ xuất hiện nhiều, cũng gây ảnh hưởng đến Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Các cặp đôi thường đến những khu vực khá sâu (so với lề đường chính) và khuất, đặc biệt ở đường Hải Thượng Lãn Ông vào buổi tối để trò chuyện sau 22 giờ thì vô cùng nguy hiểm. Điều này tạo điều kiện cho cướp giật lộng hành.

Nhiều sinh viên quá khuya ở những khu vực vắng vẻ sẽ có nhiều nguy hiểm chực chờ LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

L.T.L.C, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, cho biết đã từng bị người lạ có hành vi đe dọa đòi trấn lột tài sản khi đang cùng người yêu tâm sự trên đường Hải Thượng Lãn Ông vào cuối năm 2023. May mắn là ngay khoảnh khắc không biết phải làm gì trong không gian vắng vẻ thì có ánh đèn xe chiếu tới, kẻ lạ mặt nhanh chóng tháo chạy, chưa kịp thực hiện hành vi và C. cùng người yêu thoát nạn.

Vì nhiều người cũng như vậy nên...

Những buổi tối tháng 7, người viết khảo sát trên nhiều tuyến đường quanh làng đại học. Thật bất ngờ với hình ảnh nhiều cặp đôi vẫn còn hẹn hò dù đồng hồ đã qua 22 giờ.

Từ cổng chính của ký túc xá khu A, ĐH Quốc gia TP.HCM (đường Tạ Quang Bửu) cho đến đường Thánh Gióng dù chỉ khoảng 1 km nhưng có hơn 10 đôi bạn trẻ lọt thỏm vào những góc khuất hai bên đường. Có những cặp đôi chở nhau đến từ 19 giờ và mải miết trò chuyện suốt nhiều tiếng đồng hồ sau đó.

Nhiều khu vực tối sẽ tạo điều kiện cho những kẻ có ý đồ thực hiện hành vi xấu LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Cũng trong một đêm khuya tháng 7, khi đã gần 23 giờ, trên tuyến đường Thomas Edison cũng có khá nhiều cặp đôi tình tứ bên nhau. Và hình ảnh tương tự xuất hiện ở hầu hết các tuyến đường quanh làng đại học như: Thánh Gióng, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Quý Đôn, William ‏‏Shakespeare…

Khi được hỏi về việc có sợ khi nơi đây từng xảy ra nhiều vụ cướp giật, H.T.T.C, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói: "Ban đầu cũng sợ nguy hiểm nếu chỉ có hai người ngồi ngoài đường quá khuya. Nhưng sau này đỡ sợ do thấy nhiều cặp đôi cũng như thế". Vậy nên C. và người yêu thường lựa chọn hai bên các tuyến đường ở làng đại học mỗi khi gặp nhau. Và mỗi lần hẹn hò như vậy khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ. Lắm lúc, như C. kể, chỉ về khi không thể chịu nổi việc… bị muỗi cắn.

Nhiều cặp đôi hẹn hò đến khuya LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Đ.A.T, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thừa nhận bản thân cũng là "người trong cuộc". T. kể đang ở ký túc xá khu A, còn người yêu đang nội trú ở ký túc xá khu B, ĐH Quốc gia TP.HCM. Vì không ở cùng ký túc xá nên phải ra ngoài để gặp nhau. Và hai người thống nhất điểm gặp gỡ lý tưởng nhất, giúp tiết kiệm tiền, chính là… những ghế đá, nơi vắng vẻ hai bên đường William ‏‏Shakespeare.

Cũng có những nỗi sợ giống như các cặp đôi khác, nhưng T. vẫn chọn hẹn hò ở những địa điểm nguy hiểm."Mình thấy nhiều cặp đôi cũng như thế nên mình và người yêu cũng đỡ lo". T. nói.

Theo L.Đ.Q, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, sở dĩ hẹn hò nơi… góc khuất vào thời điểm đêm khuya là vì nhiều lý do. Một trong số đó là sợ bị bạn bè trêu chọc nên chọn nơi vắng vẻ để không bị người quen vô tình phát hiện. Ngoài ra, có nhiều lúc hẹn người yêu loanh quanh làng đại học và yên vị tại một nơi bên đường, nhằm đỡ tốn "lệ phí tình yêu" nếu cứ thường xuyên gặp nhau ở quán cà phê, rạp chiếu phim…

N.T.H.H, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết mỗi lần hẹn hò bạn gái, sẽ rủ đến đường Thánh Gióng. Dựng xe máy rồi cùng người yêu tâm tình. H. thừa nhận có nhiều khi nói chuyện quên cả giờ giấc, về ký túc xá khi cổng đã đóng (sau 23 giờ), phải viết giấy để xin vào…

Vô cùng nguy hiểm

Theo ông Thắng, đứng trước những vấn đề đảm bảo an ninh trật tự cho Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM thì Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng an ninh ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện tuần tra, kiểm tra và phòng chống tội phạm trong khu vực.

Ông Thắng cho biết các tổ tuần tra tiến hành tuần tra tập trung vào các khung giờ có nhiều khả năng các đối tượng phạm tội như trộm, cướp… có thể hoạt động gây án. Tùy theo đặc điểm tình hình của địa bàn, tuyến đường, tổ tuần tra sẽ điều chỉnh thời gian cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế, đảm bảo phòng ngừa, phát hiện kịp thời tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều cung đường ở khu vực làng đại học vào buổi tối khá vắng vẻ LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Bên cạnh đó là thực hiện công tác tuần tra kết hợp kiểm tra. Đặc biệt là tiến hành kiểm tra người, phương tiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản quả tang, niêm phong… xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Thắng cũng nói: "Hiện nay các con đường trong khu vực ĐH Quốc gia TP.HCM như: Lê Quý Đôn, Nguyễn Du rất trống, rất đẹp và có nhiều lực lượng an ninh nên sinh viên có thể đi chơi hay ngắm cảnh. Còn những con đường khác thì nên hạn chế đi vào".

Ông Thắng kể: "Có nhiều bạn ở lại quá lâu, đến khi tuần tra chúng tôi đã mời họ về". Chính vì thế, theo ông Thắng: "Việc ở ngoài đường đến 2, 3 giờ sáng là vô cùng nguy hiểm vì sau 22 giờ lực lượng của chúng tôi phải giảm nhân sự. Chỉ còn một số lực lượng tuần tra gián tiếp nhưng chỉ đi từ 2 - 4 người. Đi đâu cũng vậy, nên tranh thủ về sớm trước 22 giờ. Sau 22 giờ, cần phải tự có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của mình".

Hướng dẫn nhiều cách để bảo vệ tính mạng, tài sản Vào đầu năm học, các trường đại học đều có công tác sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên (cả tân sinh viên mới lẫn sinh viên cũ). Các cơ quan chức năng như công an địa phương, Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM… đã tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên những cách để bảo vệ tính mạng, tài sản. Song song đó cũng có nhiều buổi tuyên truyền với mục đích giúp sinh viên sống an toàn, có môi trường học tập và sinh hoạt tốt… Ngoài ra, nhiều kênh thông tin của các trường đại học cũng như Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đều đăng tải những thông tin quan trọng về an ninh trật tự cho sinh viên. Những số điện thoại nóng của lực lượng an ninh cũng được chia sẻ. Qua đó giúp sinh viên có thể liên hệ trực tiếp khi cần để các đội phản ứng nhanh có thể xử lý kịp thời trong tình huống nguy hiểm.