Hồ đá ‘tử thần’ gây ám ảnh ở làng đại học, bây giờ ra sao?

Hồ đá làng đại học từng là nỗi ám ảnh của nhiều người THẢO PHƯƠNG

Ám ảnh bởi những vụ chết đuối

Khu vực xung quanh hồ đá làng đại học là nơi tụ tập, hò hẹn quen thuộc của sinh viên và những người dân sống gần đó bởi khung cảnh thoáng đãng, thơ mộng. Tuy nhiên, nơi đây từng gây ám ảnh cho nhiều người bởi không ít những sự việc chết đuối thương tâm xảy ra. Để từ đó những hồ đá ở làng đại học bị gắn liền với những cái tên như: hồ tử thần, lời nguyền hồ đá…‏

‏Theo chia sẻ của đại diện ‏‏Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM‏‏ thì trong khu vực này có 5 hồ đá lớn. Nạn nhân của những vụ chết đuối thương tâm chủ yếu là sinh viên, công nhân trẻ tuổi. Và vụ việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 7.2022, khi người dân đang đi bộ thì phát hiện thi thể của một nam thanh niên nổi trên mặt nước ở hồ đá.

Nhờ thoáng đãng, mát mẻ nên khu vực quanh hồ đá làng đại học trở thành nơi hẹn hò, dạo mát của không ít người trẻ THẢO PHƯƠNG

‏Từng nghe kể lại nhiều vụ việc thương tâm ở hồ đá làng đại học, Trần Thị Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, không dám bén mảng đến gần khu vực này. "Lúc mới lên thành phố học mình đã nghe anh chị đi trước kể lại và cảnh báo nên dù cảnh đẹp vẫn không dám ra gần bờ hồ. Cuối tuần mình cùng bạn bè vẫn thường ra những con đường dọc hồ đá để ngồi hóng gió, ăn uống nhưng không ra sát bờ vì sợ và bị ám ảnh bởi những vụ việc được nghe kể", Thảo chia sẻ.‏

‏Đang dựng xe ngồi ở ghế đá hóng mát trên đường Nguyễn Du (đoạn nhìn ra hồ đá), Hồ Văn Phát (26 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương), chia sẻ: "Mình đi làm ở gần đây cũng 5 năm rồi. Mấy năm trước cứ cách vài tháng là đọc báo thấy tin tức có người chết đuối ở hồ đá. Những vụ việc này xảy ra nhiều đến nỗi mà mình không còn thấy bất ngờ khi có người chết đuối nữa. Nhưng khoảng 2 năm gần đây, mình thấy những sự việc thương tâm đó ít đi rất nhiều. Thỉnh thoảng có thời gian thì mình ra đây ngồi hóng mát, chứ không lại gần bờ hồ".

Ý thức được sự nguy hiểm, nhiều người trẻ không dám đến gần những hồ đá THẢO PHƯƠNG

‏Nói về lý do không bao giờ lại gần hồ đá, Phát cho biết: "Theo mình tìm hiểu thì những hồ đá ở đây rất sâu và nước rất lạnh. Nếu không may trượt chân ngã xuống dưới thì coi như bỏ mạng. Hơn nữa, những vụ chết đuối kia là lời cảnh tỉnh với mình, tự giác tránh xa nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân".‏

Những nỗ lực của cơ quan quản lý

‏Trong một vài năm trở lại đây, những vụ đuối nước thương tâm ở hồ đá đã giảm đi đáng kể. Đó là nhờ vào những nỗ lực quản lý, kiểm soát gắt gao của các cơ quan chức năng.

Những hàng rào chắn dọc bờ hồ THẢO PHƯƠNG

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Trần Việt Thắng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM‏‏, cho biết: "Các năm trước tình hình ở hồ đá rất phức tạp khi có đông sinh viên, người dân đến sát bờ hồ để câu cá, ăn uống, thậm chí là nấu nướng. Một số người còn nhảy xuống tắm, hay muốn chụp hình đẹp nên bất chấp nguy hiểm ra sát bờ hồ rồi bị trượt chân ngã". ‏

‏Để ngăn chặn tối đa các vụ việc chết đuối thương tâm, những năm gần đây trung tâm đã tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ khu vực này. "Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM đã cho xây dựng những hàng rào kiên cố xung quanh, tăng cường các biển cảnh báo gần khu vực hồ đá. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan, chính quyền địa phương tuần tra, nhắc nhở sinh viên cũng như người dân không lại gần bờ hồ để chơi đùa, tắm, câu cá hay các hoạt động nguy hiểm khác", ông Thắng cho biết.

THẢO PHƯƠNG

Quanh khu vực hồ đá ở làng đại học có rất nhiều biển cảnh báo nguy hiểm THẢO PHƯƠNG

‏"Ngoài ra, trong thời gian sinh hoạt công dân đầu năm của sinh viên, trung tâm, công an và chính quyền địa phương sẽ tổ chức những buổi tuyên truyền về sự nguy hiểm của hồ đá và cách thức bảo vệ tài sản, tính mạng khi vui chơi, học tập ở làng đại học. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tăng cường công tác tuyên truyền trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM", ông Thắng nói thêm. ‏

‏Nhờ vậy đã mang lại hiệu quả rất lớn, hạn chế những vụ việc đuối nước thương tâm ở các hồ đá. "Khi sinh viên đến ngắm cảnh, dạo chơi ở xung quanh khu vực hồ đá đã có những hàng rào chắn rất an toàn. Trung tâm cũng cho xây dựng những vỉa hè, trang bị thêm ghế ngồi, trồng cây xanh tạo cảnh quan đẹp để có thêm nơi vui chơi cho sinh viên", ông Thắng chia sẻ.

Bất chấp nguy hiểm, phớt lờ những biển cảnh báo, một số người vượt rào để ra sát bờ hồ đá câu cá THẢO PHƯƠNG

‏Tuy vậy, vẫn còn một số người bất chấp nguy hiểm, phớt lờ các biển cảnh báo để cố tình vượt rào và ra sát bờ hồ câu cá, chụp ảnh. Về những trường hợp này, ông Thắng cho biết sẽ phối hợp với lực lượng an ninh của ĐH Quốc gia đi tuần tra thường xuyên, nếu bắt gặp sẽ nhắc nhở, mời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trường hợp không hợp tác sẽ mời lên phường xử phạt hành chính theo quy định.‏

