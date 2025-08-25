Heo nội bị dịch bệnh, heo ngoại giá rẻ tràn về

Gọi tên thịt heo Nga

Sáng cuối tuần, điểm bán thịt heo của Công ty TNHH thực phẩm Hồng Đào tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) như thường lệ vẫn bày bán thịt "nóng" đã phân loại, chỉ khác một chút là giá niêm yết có giảm đi. Anh Võ Hoàng Ân, chuyên lấy thịt heo sỉ tại chợ này, giật mình khi thấy giá thịt heo những ngày qua quá rẻ. Từ đầu tuần trước đến nay, giá đã giảm khoảng 3.000 đồng/kg mỗi loại. Còn nếu so với tháng trước thì giảm gần 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng quen dần với việc sử dụng thịt mát Ảnh: Đ.Đ

Giá thịt heo giảm nhưng người mua lại vắng hơn trước. Chị Cúc, chuyên bán thịt heo tại chợ Phạm Văn Hai (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), cho biết: "Thông thường trước ngày rằm tháng 7 thì nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ giảm, giá cũng giảm, chu kỳ mọi năm là như vậy. Nhưng năm nay thì đặc biệt hơn vì dịch bệnh bùng phát trên đàn heo. Các hộ nuôi lo ngại nên vội bán ra để đề phòng dịch lây lan tới, người mua cũng lo lắng nên giảm sử dụng. Thịt heo rẻ nhưng có ngày vẫn ế".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, giá thịt heo bán lẻ tại các cửa hàng và siêu thị cũng đang điều chỉnh giảm từ 15 - 20%. Đơn cử như thịt heo xay tại Bách Hóa Xanh giảm 13% còn 120.000 đồng/kg, thịt đùi heo giảm 15% còn 105.000 đồng/kg, chân giò heo giảm 17% còn 99.000 đồng/kg… Đáng nói, dù giá thịt heo trong nước có giảm nhưng vẫn không sao so nổi với thịt heo nhập khẩu. Cùng là mặt hàng chân giò heo nhưng giá thịt nhập khẩu từ Đức chỉ có 55.000 đồng/kg; sườn non heo nội địa giá 219.000 đồng/kg thì cũng loại thịt đó nhập từ Brazil chỉ có 130.000 đồng/kg… Thịt nhập khẩu giá rẻ, bảo quản lâu, nhu cầu ngày càng gia tăng chính là những điều kiện để thịt ngoại tràn vào VN nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh nguồn thịt trong nước đang thiếu hụt và dịch bệnh hoành hành.

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thịt đông lạnh tại TP.HCM cho biết thịt đông lạnh được tiêu thụ nhiều nhất tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng nướng, buffet… Với lợi thế giá rẻ, bảo quản tốt, dễ vận chuyển, thịt đông lạnh đang dần chiếm được thị phần. Theo khảo sát của PV, giá thịt heo nhập khẩu (ba chỉ, cốt lết…) từ Nga chỉ khoảng 80.000 - 106.000 đồng/kg tùy loại. Thống kê hiện nay cũng cho thấy thịt nhập từ Nga đang dẫn đầu kim ngạch cũng như thị phần. Cụ thể, theo số liệu từ Cục Hải quan, quý 2/2025, VN đã nhập khẩu 236.900 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 463,37 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 6% về giá trị so với quý 1/2025. Ấn Độ, Nga, Mỹ, Úc, Brazil, Canada, Ba Lan là những thị trường lớn nhất (tính theo giá trị) cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho VN.

Riêng thịt heo, VN nhập khẩu 34.500 tấn, trị giá 92,33 triệu USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 0,5% về giá trị so với quý 1/2025. Nga, Brazil, Tây Ban Nha, Canada, Ba Lan là 5 thị trường cung cấp thịt heo lớn nhất cho VN. Trong số đó, Nga tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 15.500 tấn, trị giá 46,83 triệu USD. So với quý 2/2024, nhập khẩu từ thị trường này tăng 75% về lượng và tăng tới 124,2% về giá trị. Thị phần thịt heo nhập khẩu từ Nga về VN trong quý 2/2025 cũng đã tăng mạnh từ 32,5% lên 44,9%, vươn lên vị trí dẫn đầu và chiếm gần một nửa tổng lượng thịt heo nhập khẩu.

Sau dịch bệnh, giá thịt heo sẽ tăng?

Tình hình chăn nuôi trong nước, đặc biệt là ở khu vực nông hộ, đang kéo dài những chuỗi ngày bất an. Giá heo hơi cả nước đang lao dốc nhanh chóng, chỉ trong 1 tuần qua đã giảm tiếp 4.000 đồng/kg tại khu vực phía bắc, đưa giá heo bình quân cả nước lùi sâu về mức 56.700 đồng/kg. Đây đã là mức sàn ở các hộ nuôi nhỏ lẻ và cũng là mức giá thấp nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Giá thịt heo tại chợ đang giảm mạnh Ảnh: Đ.Đ

Giá heo hơi giảm nhanh vì dịch bệnh đang diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên, khi bị thiệt hại nặng nề về sản lượng, nguồn cung thiếu hụt sẽ đẩy giá heo tăng lên vào thời điểm cuối năm. Một chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi phân tích: Bức tranh thị trường heo hơi đến cuối năm 2025 vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố bất định. Từ đầu năm nay, người chăn nuôi gom góp vốn liếng để tái đàn mong kiếm được lợi nhuận, nhưng ngay thời điểm xuất chuồng thì dịch bệnh lan rộng. Có thể nói đây là một cú sốc khiến họ càng kiệt quệ hơn. Tuy nhiên, thịt heo là mặt hàng thiết yếu nên nhu cầu sử dụng luôn có. Với sản lượng chăn nuôi bị thiệt hại nặng, giá heo hơi cuối năm 2025 nhiều khả năng sẽ duy trì mặt bằng cao. Điều này sẽ tạo lợi thế cho doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi còn trụ vững qua cơn sốc hiện nay.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng nhận định: "Giá heo hơi trong những tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí có thể quay trở lại vùng 80.000 đồng/kg sau giai đoạn giảm nhẹ do nguồn cung tăng tạm thời trong mùa mưa. Đây là tín hiệu tích cực cho bà con chăn nuôi sau nhiều biến động vừa rồi". Dù vậy, vị này cảnh báo nguồn cung có thể thiếu hụt cục bộ khi dịch tả heo châu Phi và lở mồm long móng vẫn diễn biến phức tạp, việc tái đàn sẽ gặp khó khăn do cạn vốn, chi phí con giống và thức ăn ở mức cao.

Một số doanh nghiệp chăn nuôi thì nhận định giá heo hơi sẽ bước vào chu kỳ tăng khi nguồn cung ngày càng trở nên hạn hẹp. Giai đoạn tháng 9 sắp tới, khi nguồn heo chạy dịch đã hết và các bếp ăn bán trú trong trường học hoạt động trở lại, giá heo chắc chắn sẽ duy trì đà tăng và sẽ duy trì trên mốc 70.000 đồng/kg trong năm nay. Nhận định này tương đồng với dự báo của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng giá thịt heo sẽ hồi phục trong dài hạn do dịch tả heo châu Phi làm giảm nguồn cung và tốc độ tái đàn chậm, cũng như các trường học hoạt động trở lại làm tăng nhu cầu. Tuy nhiên, theo VCBS, giá thịt heo sẽ không tăng mạnh do chỉ số giá các loại nguyên liệu chăn nuôi đang trong xu hướng giảm. Bên cạnh đó, lượng heo giống nhập khẩu tăng khá mạnh trong quý 2 nên quy mô đàn heo có thể không biến động nhiều.

"Nếu dịch bệnh được khống chế sớm, nguồn cung sẽ ổn định, người nuôi ngừng bán tháo, giá có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với nguồn thịt nhập khẩu ồ ạt hiện nay, giá thịt heo cũng sẽ khó tăng cao, thậm chí vẫn có thể khiến người chăn nuôi thua lỗ", lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai lưu ý thêm.

Thông thường, nhu cầu thịt heo sẽ tăng mạnh 30 - 40% cho các dịp lễ tết, thậm chí tăng gấp đôi trong những ngày cận tết. Năm nay, khả năng cao là thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung, nhưng đã được bù đắp bằng lượng thịt nhập khẩu nên giá thịt heo vẫn là ẩn số khó đoán định.