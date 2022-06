'Hesman Legend' - dự án tiên phong về blockchain hóa truyện tranh của Việt Nam

Hesman Legend là một dự án hiếm hoi ở Việt Nam, đến thời điểm này, khai thác bản quyền (IP) truyện tranh Việt thành các sản phẩm như: đồ chơi, game, phim hoạt hình...

Hesman Legend do Quỹ Khởi nghiệp Sáng tạo Fundgo (ươm mầm và đầu tư dài hạn vào các dự án khởi nghiệp cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính đổi mới, sáng tạo cao) đầu tư. Đại diện quỹ này cho biết, "Fundgo có khá nhiều danh mục đầu tư, trong đó đặc biệt là lĩnh vực về công nghệ blockchain. Chúng tôi thấy có thể ứng dụng công nghệ blockchain vào việc khai thác tài sản trí tuệ, các bản quyền của truyện tranh hoặc của những sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí... Nhận thấy bộ truyện Dũng sĩ Hesman có sức sống rất mãnh liệt, chúng tôi quyết định đầu tư dự án, không chỉ làm sống lại tác phẩm kinh điển này, lan tỏa các giá trị văn hóa cộng đồng mà tham vọng hơn là mang sứ mệnh đưa giá trị sở hữu trí tuệ Việt ra thị trường quốc tế.

Với tinh thần đó, đội ngũ phát triển dự án Hesman Legend đến từ nhiều lĩnh vực: tài chính, phát triển game, blockchain… Tác giả - họa sĩ Nguyễn Hùng Lân cũng đồng hành với vai trò cố vấn.

Các sản phẩm trong dự án Hesman Legend do nhiều studio trong nước sản xuất: truyện tranh điện tử Hesman được đăng tải trên nền tảng webtoon của Comicola, game trên điện thoại di động - Hesman Legend do Gamo Studio, 2 mẫu mô hình sưu tầm đến từ một xưởng sản xuất mô hình tại Hà Nội, hay teaser phim hoạt hình 30 giây do xưởng phim hoạt hình Dragon thực hiện.





Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập Comicola (đơn vị phát hành kinh doanh sách, truyện tranh và các sản phẩm văn hóa tại Việt Nam) cho biết, tuy chưa dám nói có thể làm được như Mỹ, Nhật đã làm, chúng ta chỉ mong muốn có cơ hội làm cho những tác phẩm truyện tranh Việt Nam có thể khai thác được bản quyền tốt nhất.

"Những tác phẩm truyện tranh của một số nước như Hàn, Trung... được họ khai thác bản quyền cực kỳ tốt, có thể tạo thành phiên bản điện ảnh. Tôi rất mong một ngày nào đó có thể khai thác và chuyển thể các tác phẩm truyện tranh của người Việt đến với độc giả nước ngoài, không chỉ dừng lại ở một cuốn truyện", Khánh Dương bày tỏ và nói thêm rằng: "Là người làm truyện tranh, tôi sẽ muốn khai thác những sản phẩm của công ty tôi, nhưng nếu chọn một tác phẩm để đi tiên phong, có thể tạo được dấu ấn với nhiều thế hệ thì Hesman là dự án hoàn toàn phù hợp. Tôi cho rằng đây là dự án, là thương hiệu IP xứng đáng sẽ được tiếp tục khai thác trong thời gian tới".