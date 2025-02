Hết đợt mưa trái mùa, thời tiết TP.HCM nắng nóng rát mặt

Sáng nay (17.2), vừa qua đợt mưa trái mùa nhiều ngày liên tiếp, thời tiết TP.HCM dần chuyển sang nắng nóng. Chưa đến 9 giờ sáng, người dân lưu thông ngoài đường đã cảm thấy nắng oi ả, rát mặt.

Theo ghi nhận, tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhiều người bịt kín, dùng mũ áo khoác đội kín để tránh nắng. Tại một số giao lộ, người dân dừng chờ đèn đỏ cũng chọn khu vực có bóng cây.

Người dân bịt kín khi ra đường vì nắng nóng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 8 giờ sáng cho hay, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ là 26oC, độ ẩm 89%, gió bắc - đông bắc 2 - 3 m/giây.

Ngày hôm qua, TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, chiều có mưa rào vài nơi. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 32,3oC, Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 33oC.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường lệch đông. Gió đông bắc ở vùng biển phía đông có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ lấn tây hoạt động mạnh lên.

Nắng nóng xuất hiện từ buổi sáng ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34oC, ven biển có nơi dưới 31oC. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày ở TP.HCM là khoảng 14 giờ ở mức 34oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định sau suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục vắt qua Trung bộ hoạt động mạnh. Gió đông bắc ở vùng biển phía đông có cường độ tăng nhẹ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ cục bộ.

Nắng nóng vào cuối tháng

Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn cho hay, hôm nay, thời tiết TP.HCM vẫn có thể có mưa cục bộ, tuy nhiên lượng không lớn, chỉ xảy ra vài nơi, nắng sẽ tăng dần cường độ, nắng nóng sẽ dần xuất hiện.



Những ngày cuối tháng 2, thời tiết TP.HCM dần ít mưa trái mùa, chuyển sang nắng nóng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Quyết cũng cho hay, những ngày nửa cuối tháng 2, nắng nóng hầu hết xảy ra cục bộ nhưng thời gian kéo dài hơn, một vài ngày cuối tháng khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ.

Cụ thể, từ ngày 19 - 23.2 có nhiễu động từ gió đông trên cao, có khả năng gây mưa cục bộ cho một số nơi ở Nam bộ. Từ ngày 24, nhiễu động yếu và tan, thời tiết chủ đạo sẽ không mưa, nắng sẽ mạnh dần, nắng nóng xuất hiện.

Người dân lưu ý, một vài ngày cuối tháng, khu vực Đông Nam bộ có khả năng mưa do đối lưu nhiệt nên mưa rào và giông xuất hiện vào lúc chiều tối, có thể kèm theo giông, lốc, sét.