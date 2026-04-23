Hết 'gồng' nổi giá xăng, Grab thông báo tăng phụ phí

Theo đó, từ 28.4, phí nền tảng áp dụng đối với các dịch vụ GrabBike là 3.000 đồng. Đối với các dịch vụ Grab 4 bánh (không bao gồm dịch vụ GrabTaxi), mức phí nền tảng sẽ từ 5.000 - 19.000 đồng tùy theo khu vực điểm đón và quãng đường di chuyển.

Đối với phí dịch vụ cộng thêm, hãng này áp dụng mức từ 4.000 - 11.000 đồng đối với GrabExpress, mức phí tùy vào loại hình dịch vụ mà người dùng lựa chọn. Phí dịch vụ áp dụng cho các đơn hàng GrabFood, GrabMart và tùy vào mô hình hợp tác của các đối tác thương nhân là 4.000 đồng hoặc 6.000 đồng.

Nhìn chung, các loại phí của hầu hết các dịch vụ nhích thêm khoảng 1.000 đồng.

Grab lý giải việc điều chỉnh nhằm duy trì vận hành cho nền tảng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng cũng như đưa ra các chương trình ưu đãi, đồng thời không ngừng nâng cao trải nghiệm dành cho người dùng và đối tác.

Việc điều chỉnh cũng giúp Grab có thể tăng cường triển khai các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng đối tác tài xế khắp cả nước trong bối cảnh bão giá nhiên liệu kéo dài.

Trước đó, Grab Việt Nam đã 6 tuần liên tiếp dùng ngân sách của mình để kéo dài chương trình thưởng thêm theo tuần hỗ trợ đối tác tài xế ứng phó với biến động giá xăng dầu. Song song đó, Grab vẫn tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ đối tác tài xế chuyển đổi sang xe điện để tiết kiệm chi phí, thêm tự tin chuyển đổi và góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.