Hết hát chèo, Binz chuyển sang bolero trong EP sắp ra mắt

Mới đây, Binz đã tung KV (hình ảnh quảng bá) chính thức cho EP Keep Cầm Ca (chơi chữ của Kiếp cầm ca) với tạo hình chính bản thân mình và Xuân Đan (một phiên bản khác của Binz) trong nhân vật cô dâu chú rể.

Đây là EP được lấy cảm hứng từ chất liệu bolero của những nhạc sĩ kỳ cựu tại Việt Nam nhiều thập kỷ trước. Vốn dĩ, sự kết hợp giữa rap và bolero đã tạo nên sự tò mò, do đó việc Binz, Xuân Đan và Triple D cùng nhau kết hợp trong một EP càng khiến khán giả đặt câu hỏi lớn hơn bao giờ hết.

EP mới của Binz được lấy cảm hứng từ chất liệu bolero ẢNH: NSCC

Bởi lẽ trong những năm qua, Binz hầu như chỉ kết hợp cùng nhà sản xuất Touliver cho những đứa con tinh thần của mình và đa số đều trở thành hit lớn, do đó việc cộng tác cùng Triple D (nổi bật với sở trường dân gian) trong những bản nhạc remake bolero sẽ là một điểm đáng chờ đợi ở EP này.

Về phần hình ảnh, KV được thực hiện bởi giám đốc sáng tạo Alex Fox - người từng đồng hành cùng Binz trong việc khai sinh nhân vật mới Xuân Đan. Ở EP lần này, Alex Fox mang đến một sự kết hợp đặc biệt giữa cả Binz và Xuân Đan trong cùng một bộ ảnh, cùng một không gian.

Thay vì chất thơ lãng mạn mang màu sắc soul/R&B như trong MV Hit Me Up thì ở Keep Cầm Ca , Xuân Đan là một nhân vật khá tinh nghịch, thơ thẩn, có thể là ban đêm là siêu nhân đi “cứu thế giới”, ban ngày ngồi viết nhạc làm thơ. Tự do trong hình tượng mới, Xuân Đan được thoải mái biến hóa trong chiếc mặt nạ siêu nhân của mình, bay lượn trong không gian vô tận của chất liệu tình ca bolero cùng với những phần rap đặc trưng của Binz.

Tự do trong hình tượng mới, Xuân Đan được thoải mái biến hóa trong chiếc mặt nạ siêu nhân của mình ẢNH: NSCC