'Đan Xinh in Love' của Binz có gì?

Sau 6 ngày ra mắt, Hit me up của Binz đã mang về những thành tích: Top 1 Trending YouTube, Top 1 Trending YouTube Music, Top 1 Apple Music, Top 1 Apple iTunes, Top 1 Trending NCT và trở thành từ khóa xu hướng trên TikTok, đạt hơn 500 triệu lượt xem trên nền tảng này ở thời điểm hiện tại.

Hình ảnh mới của Binz góp phần không ít trong thành quả lan tỏa khắp “làng trên xóm dưới” S.S.G

Hit me up đã vượt qua Bigcityboi - "hit khủng" trước đó của Binz - khi mang về nhiều thành tích trong thời gian ngắn cho thành viên nhà SpaceSpeakers. Trong phần bình luận dưới kênh phát Hit me up, phần lớn người hâm mộ bày tỏ sự yêu thích đối với thể loại nhạc mới này của Binz, nhiều người khen ngợi khi không chỉ được thỏa mãn về phần nghe mà còn mãn nhãn về loạt tạo hình đậm chất điện ảnh trong MV.

Trên nền tảng TikTok, đông đảo người dùng đã “cover" - sản xuất nhiều nội dung dùng nhạc ca khúc này với nhiều ngôn ngữ cũng như thể loại khác nhau. Bài hát này cũng được phát trong nhiều nhà hàng, quán ăn, các cửa hàng thời trang.

Trong hình ảnh mới, Binz hy vọng dù ít hay nhiều, "Xuân Đan" có thể mang lại tiếng cười và nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ mọi người S.S.G

"Thừa thắng xông lên", Binz ra mắt toàn bộ EP đầu tay Đan Xinh in Love vào tối 2.11. Vẫn giữ chủ đề xoay quanh tình yêu - được cho là thế mạnh của Binz, song EP Đan Xinh in Love như một làn gió mới về màu sắc âm nhạc trong sự nghiệp của nam rapper nhà SpaceSpeakers. Trong đó, Overture là những lời tâm sự của Binz về hành trình giới thiệu "Xuân Đan" (một phiên bản khác của Binz) đến với công chúng. Hit me up là bài hát tình ca nhẹ nhàng với chất liệu R&B kết hợp với nhạc soul - ca khúc mang màu sắc mới, minh chứng cho bước chuyển hình ảnh của Binz... Và Men cry (kết hợp cùng rapper Gonzo), Lift (kết hợp cùng rapper $A Milo) trở về thể loại sở trường rap/hip hop của Binz.

EP có sự tham gia của các nghệ sĩ như rapper Gonzo, $A Milo, nhà sản xuất Touliver, SlimV và ban nhạc Nomovodka S.S.G

Về cái tên Đan Xinh in Love, Binz cho biết: “Với sự trở lại lần này, Binz mong muốn giới thiệu về tính cách mà mình luôn che giấu: một chàng trai nghịch ngợm, đã và đang nếm trải những bài học quý giá trong tình yêu". Theo anh, “Đan Xinh” vừa mang nghĩa của tạo hình đáng yêu của lần trở lại này, vừa là cách phiên âm tiếng Việt của từ “dancing”. Và "Đan Xinh in Love là sự tinh nghịch của một chàng trai tên Đan, đang nhảy múa cùng những vũ điệu thăng hoa của tình yêu”, Binz nói.

Cùng EP đầu tay Đan Xinh In Love, ê kíp của Biz còn giới thiệu bộ sản phẩm gồm: 1 băng cassette (kèm chữ ký Binz), 1 áo thun, 1 sticker, 1 card bo góc, 1 thư cảm ơn, 1 set postcard, 1 hộp đựng và được bán với số lượng giới hạn.