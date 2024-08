Hết lòng vì dân: Công an đỡ đầu nuôi trẻ mồ côi

Đứa trẻ mồ côi chăm ngoan, học giỏi

"Thằng bé không có cha, mồ côi mẹ, đang ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại nghèo, hay đau ốm nhưng cháu học giỏi lắm", thiếu tá Huỳnh Thanh Cường, Trưởng công an xã Bình Long, nói với chúng tôi về hoàn cảnh cháu Trần Thiên Ân (chuẩn bị vào lớp 10, Trường THPT Bình Sơn), cháu ngoại cụ Phú. Cháu Ân được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Long nhận đỡ đầu nuôi mấy năm nay.

Công an xã Bình Long thăm cháu Trần Thiên Ân P.A

Khi cháu Ân được 18 tháng tuổi thì mẹ mất vì bệnh ung thư não. Từ đó, cháu sống với ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ, nằm sâu trong xóm dân cư số 8, thôn Long Yên. Khi còn khỏe, vợ chồng cụ Phú làm 6 - 7 sào ruộng, nuôi đứa cháu ngoại cũng nhẹ nhàng. Nhưng nhiều năm trở lại đây, tuổi cao, sức khỏe xuống dần, lại cộng thêm bệnh tật khiến cuộc sống gia đình cụ Phú ngày càng khó khăn. Vì không có tiền mua thuốc nên căn bệnh đau đầu, chóng mặt, đau khớp của cụ Phú ngày càng nặng. "Hết đau thì đứng lên đi được, còn lúc đau chỉ ngồi một chỗ", cụ Phú nói thì thào, gương mặt khắc khổ.

Cụ Trần Thị Liễu (78 tuổi, bà ngoại cháu Ân) tiếp lời: "Mấy năm nay, chúng tôi chỉ làm 1 sào ruộng cũng không nổi, phải nhờ bà con trong xóm giúp đỡ. Ổng đau ốm suốt, còn tôi quây quần với rau bí trong vườn cũng không xong".

Để bù lại cho ông bà ngoại, cháu Ân ngoan ngoãn, học giỏi. Suốt những năm học tiểu học và THCS, cháu luôn là học sinh nổi bật trong học tập lẫn sinh hoạt Đội, giành nhiều giải thưởng của H.Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi. "Cháu không có quần áo đẹp, giày dép, xe đạp đến trường như bạn bè cùng trang lứa, nhiều khi bữa ăn hằng ngày cũng thiếu đủ thứ. Biết cháu mình thiếu thốn cả ăn lẫn mặc so với bạn bè, vợ chồng tôi thương đứt ruột nhưng không biết phải làm sao", cụ Liễu kể.

Sẽ làm điểm tựa cho cháu khôn lớn

Theo thiếu tá Huỳnh Thanh Cường, khi thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chi bộ Công an xã Bình Long đã triển khai mô hình "Mẹ đỡ đầu" nhằm hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực và làm điểm tựa cho các cháu khôn lớn, trưởng thành. Qua rà soát và đi thực tế từng xóm, thôn, Chi bộ Công an xã Bình Long chọn cháu Ân để giúp đỡ.

Trao quà cho cháu Trần Thiên Ân trước thềm năm học 2024 - 2025 P.A

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Long đóng góp tiền lương để hỗ trợ cháu Ân 300.000 đồng/tháng, tuy ít nhưng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Đây chỉ là phần "cứng", còn phần "mềm" là khi tranh thủ được nguồn hỗ trợ hợp pháp, chi bộ đều để dành cho cháu Ân. Trong quá trình học tập, cán bộ, chiến sĩ công an xã mỗi khi đến thăm, thấy cháu thiếu đồ dùng là đi mua giúp.

Đặc biệt, vào dịp khai giảng năm học, các chú công an đến tận nhà hỏi thăm, tặng quần áo mới, sách giáo khoa, vở, máy tính cầm tay... Công an xã Bình Long còn có mối liên hệ chặt chẽ với trường cháu Ân đang học để theo dõi, nắm bắt được việc học cũng như tâm tư của cháu nhằm có cách hỗ trợ, động viên. Trong quá trình làm việc, mỗi bận đi công tác gần nhà, các cô, chú công an cũng ghé thăm, nói chuyện, động viên cháu Ân và gia đình.

"Nhờ có sự tiếp sức của các cô, chú công an nên cháu Ân tự tin hơn khi đến trường. Những hành động ấm áp, thường xuyên của các cô, chú giúp cháu Ân cảm nhận được tình thương, sự quan tâm dành cho mình nên càng cố gắng học tập, chăm ngoan. Nhờ vậy, vợ chồng tôi cũng yên lòng. Nhiều đêm nằm nghĩ, nếu mình có mệnh hệ nào, cháu cũng còn có chỗ dựa, không phải bơ vơ, lạc lõng", cụ Liễu tâm sự.

Trước kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, các cô, chú Công an xã Bình Long thường xuyên đến nhà động viên, hỗ trợ cháu Ân học tập, khuyên cháu không bỏ cuộc vì nghèo khó. Nhờ đó, cháu quyết tâm thi vào lớp 10 Trường THPT Bình Sơn, kết quả đạt 43 điểm, số điểm khá cao so với nhiều bạn bè. "Anh em công an xã vừa đến tặng quà, cùng số tiền 2 triệu đồng để cháu Ân mua đồ dùng học tập phù hợp cho năm học mới. Tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên cháu cố gắng học tập. Công an xã Bình Long không bao bọc tất cả được cho cháu, nhưng sẽ làm điểm tựa cho cháu khôn lớn", thiếu tá Cường chia sẻ.

Hình ảnh đẹp trong lòng dân

Nghĩa cử của Chi bộ Công an xã Bình Long là một trong hàng chục, hàng trăm hình ảnh đẹp mà Công an tỉnh Quảng Ngãi để lại trong lòng người dân. Điển hình như mấy năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận đỡ đầu các trường hợp mồ côi, giúp các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Mỗi tháng, các đơn vị nhận đỡ đầu trẻ em hỗ trợ khoảng 500.000 đồng/cháu. Số tiền không lớn nhưng động viên về mặt tinh thần, chăm lo, tạo niềm tin từ lòng nhân ái, làm điểm tựa cho các em được đến lớp, đến trường. Ngoài ra, những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi còn tặng 200 áo len, nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao, tặng xe lăn cho người già, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, ốm đau…

Công an H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” về tận thôn, làng giúp đồng bào Ca dong Công an H.Sơn Tây

Nhớ lại mùa mưa bão năm 2021, bà Lương Thị Lan (thôn An Ninh, P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) xúc động, năm đó, bão số 10 gây ngập lụt, bà Lan bị rắn lục đuôi đỏ cắn nguy kịch. Khi nhận được tin báo, các chiến sĩ trẻ Công an TX.Đức Phổ lập tức dùng ca nô vượt qua biển nước mênh mông tiếp cận nhà và đưa bà Lan đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. "Nước lũ vây tứ bề, không ai có thể giúp được. May mà mấy chú công an đến cứu giúp kịp thời, nên tôi mới giữ lại được mạng sống", bà Lan nói.

Ở vùng cao xã Hương Trà (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) có ngôi trường bán trú do Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị bạn xây dựng khang trang từ 15 năm trước. Khi đó, do trường học tạm bợ, con em đồng bào Kor ở đây phải đi, về hằng ngày rất vất vả. Khi được tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ giúp xã Trà Nham (nay nhập với xã Trà Lãnh, thành xã Hương Trà) phát triển KT-XH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nguồn lực xây ngôi trường bán trú ở đây. Gần 15 năm qua, hàng trăm học sinh ở địa phương này không phải đi về vất vả mà ở lại trường học, được chăm lo từng bữa ăn, chỗ ngủ. Nhờ vậy, con em đồng bào Kor mỗi ngày an tâm với việc học tập, tích lũy kiến thức vào đời, làm việc có ích cho cộng đồng, xã hội... (còn tiếp)