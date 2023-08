Hết mồi nhậu, vào Vườn quốc gia U Minh Thượng săn chim quý, bị tạm giữ hình sự

Sáng ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Ngoan (29 tuổi) và Nguyễn Văn Vẹn (37 tuổi, cùng ngụ ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.



Cá thể chim cổ rắn bị Ngoan và Vẹn bắt là loài thú nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1, 1B được quy định trong Sách đỏ Việt Nam BÁCH HỶ

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12.8, sau khi nhậu cùng nhau tại nhà, Ngoan rủ Vẹn vào rừng để bắt chim, cò về nhậu tiếp. Chuẩn bị dụng cụ xong, cả hai đi bộ vào khu vực máng chim thuộc Vườn quốc gia U Minh Thượng. Đến nơi, Ngoan dùng sào tre dài khoảng 3 m đập chim, cò đang ngủ trên cây rơi xuống đất để Vẹn lượm bỏ vào bao.

Hồ Văn Ngoan tại cơ quan công an BÁCH HỶ

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13.8, lực lượng tuần tra của Vườn quốc gia U Minh Thượng phát hiện hai người lạ mặt đang săn bắt động vật rừng. Lực lượng liền truy đuổi và bắt giữ được Hồ Văn Ngoan cùng bao tải nặng 37,5 kg, bên trong chứa 35 cá thể động vật đã chết gồm diệc lửa, còng cọc, diệc xám, cò trắng… Đáng chú ý trong những động vật bị Ngoan và Vẹn bắt có 6 cá thể chim cổ rắn (hay còn gọi là điên điển), là loài thú nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1, 1B được quy định trong Sách đỏ Việt Nam.

Nguyễn Văn Vẹn tại cơ quan công an BÁCH HỶ

Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng đã lập biên bản và chuyển giao Hồ Văn Ngoan cùng tang vật cho Công an H.U Minh Thượng điều tra xử lý theo quy định. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập làm rõ với Nguyễn Văn Vẹn. Tại cơ quan công an, cả Ngoan và Vẹn đều thừa nhận hành vi của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng đang khẩn trương trưng cầu giám định mẫu vật, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.