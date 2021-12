Hết năm 2021, vẫn còn 23 chợ tại TP.HCM chưa mở lại được

Cụ thể, 7 chợ được mở trong 3 ngày tới là chợ Khiết Tâm, chợ Tam Hải, chợ Lê Mai (Linh Trung 2, TP.Thủ Đức); chợ Tân Kiểng 1, chợ Tân Quy, chợ Cư xá Ngân Hàng (quận 7) và chợ Nguyễn Văn Chéo ở quận Bình Tân.

Như vậy, hết năm nay, còn 23 chợ truyền thống chưa mở cửa trở lại. Trong khi đó, 3 chợ đầu mối đã mở và đang hoạt động bình thường. Hiện các chợ mở lại chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn.

Tính đến ngày 29.12, TP.HCM có 106 siêu thị hoạt động, 73 cửa hàng tiện lợi đang tạm ngưng hoạt động do hoạt động kinh doanh kém, không thể duy trì, một số cửa hàng chủ động đóng cửa để điều động nhân sự cho siêu thị, kho, trung tâm phân phối hoặc tạm ngưng để cải tạo, sửa chữa.





Báo cáo nhanh từ Sở Công thương cho biết, lượng hàng hóa cung ứng và tiêu thụ tại TP.HCM trung bình mỗi ngày hơn 10.000 tấn, chẳng hạn, ngày 28.12 hơn 10.200 tấn, ngày 27.12 là 10.780 tấn. Trong đó, hàng về 3 chợ đầu mối mỗi đêm hơn 5.000 tấn, số còn lại từ siêu thị và các doanh nghiệp phân phối, bình ổn giá… Hiện tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau củ quả về chợ đêm ước đạt gần 2.000 tấn, chợ đầu mối Thủ Đức hơn 1.200 tấn rau củ và trái cây, chợ đầu mối Bình Điền cũng tương đương hơn 1.200 tấn, tập trung hàng rau củ quả, thủy hải sản.

Ngày 28.12, tại buổi tọa đàm về hàng hóa tết, đại diện Công ty Vissan cũng cho hay, tình trạng chợ tự phát, kinh doanh hàng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực quanh chợ truyền thống, chợ đầu mối, tự phát trong các khu dân cư vẫn còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Sở Công thương, “vấn nạn” chợ tự phát tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các thương nhân trong chợ và người bán tự do ngoài chợ, ảnh hưởng lớn đến công tác an toàn, phòng chống dịch của thành phố.