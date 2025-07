Hết sợ máy nước nóng không an toàn

Tôi đã bày tỏ nỗi niềm ấy với một người bạn là chuyên viên kỹ thuật điện và được anh chia sẻ kiến thức sử dụng máy nước nóng sao cho an toàn. Anh nói điều quan trọng để phòng tránh điện giật là cần quan sát và thử xem bộ phận chống rò rỉ điện của máy có còn hoạt động tốt không. Thông thường các máy nước nóng sẽ có một phím hình vuông ở mặt trước có ghi chữ ELB TEST. Phía dưới gần đó có một biểu tượng mũi tên và dòng chữ ELB RESET PUSH UP.

Thường xuyên kiểm tra rơ le cách nhiệt để tránh trường hợp nước nóng quá độ gây nguy hiểm ẢNH: QUỲNH TRÂN

Người sử dụng cần lưu ý sau khi mở công tắc máy nước nóng, dùng tay kéo nhẹ cần bằng nhựa phía trong ốp vỏ ra. Tiếp theo bấm vào phím có chữ ELB TEST. Nếu cần nhựa tự động nhảy về vị trí trong vỏ máy là yên tâm, trường hợp cần nhựa vẫn đứng yên thì nên… coi chừng, vì có thể phím đã hỏng hoặc gặp vấn đề về an toàn, cần mời chuyên viên đến kiểm tra. Chú ý có khi hệ thống test này nằm bên hông máy nhưng nguyên tắc kiểm tra thì cũng giống như đã nói ở trên.

Máy nước nóng tiêu hao điện năng nhiều trong thời gian ngắn để đun nóng dòng nước chảy qua nên người dùng chú ý mở nước trước (on - of) theo nhu cầu cá nhân. Sau đó mới mở đến phần nhiệt độ nóng lạnh. Để đảm bảo an toàn nên để vòi sen ở độ cao thích hợp, cố định trên thanh trượt, hạn chế dùng tay sử dụng vòi sen. Lý do là trong trường hợp điện bị rò rỉ, theo phản xạ, người dùng sẽ di chuyển ra xa dòng nước, tính mạng có thể giữ được an toàn. Nếu tay còn cầm vòi sen tức là dòng điện sẽ vào trực tiếp cơ thể theo dòng nước đang làm ướt mình sẽ gây nguy hiểm cho người dùng.

Khi tắm xong phải nhớ tắt dòng điện trước rồi sau đó mới tắt dòng nước chảy vào vòi sen. Ngược lại, khi bắt đầu sử dụng là mở nước trước, mở điện sau và tăng dần độ nóng theo ý muốn.

Lưu ý để tiết kiệm điện tuyệt đối không nên đưa máy về trạng thái nhiệt độ cao nhất mà nên tăng từ từ theo nhu cầu. Một kinh nghiệm để giữ an toàn cho bản thân là không nên đưa đầu hay toàn thân dưới dòng nước, mà nên đưa tay ra thăm dò xem nhiệt độ đã thích hợp hay chưa rồi điều chỉnh. Khi không sử dụng, ta có thể tắt dòng điện trước. Khi ấy lượng nước đã được làm nóng vẫn còn trong ống đủ để sử dụng thêm một khoảng thời gian nữa, rồi mới về nhiệt độ ban đầu. Biết cách thì máy nước nóng kéo dài được tuổi thọ, còn người dùng thì cũng thuận lợi trong sinh hoạt. Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng máy nước nóng. Chỉ khi thời tiết quá lạnh hay lúc sáng sớm, tối khuya thì hãy sử dụng. Nếu tắm xong, nhìn thấy hơi nước mờ mịt gương soi trong phòng là dư nhiệt, cần giảm cho lần sử dụng sau.

Ngoài ra, cần kiểm tra rơ le cách nhiệt, tránh trường hợp nước quá nóng gây nguy hiểm cho người dùng. Luôn ngắt điện cầu dao tổng trước khi thao tác. Cần thiết nên dùng băng keo khóa chặt cầu dao tránh trường hợp đang sửa chữa, kiểm tra điện mà có người vô tình đẩy cầu dao lên. Nên viết dòng chữ: "Không mở điện, đang sửa chữa" ngay cầu dao để cảnh báo các thành viên trong nhà.

Từ khi được chuyên gia hướng dẫn sử dụng máy nước nóng an toàn, em tôi đã hiểu ra và mạnh dạn lắp đặt thiết bị này sử dụng. Người vui nhất là bà xã của em trai tôi, khi cả nhà không còn cảnh từng người lui cui nấu từng ấm nước mang vào phòng tắm, không còn phải sợ nước sôi làm phỏng mình. Từ ngày biết cách sử dụng an toàn, tiết kiệm điện cho máy nước nóng, cuộc sống nhà em vui vẻ, nhẹ nhàng và yêu đời hơn.