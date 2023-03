Hết tiền, một công ty xây dựng thông báo tạm ngừng kinh doanh

Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 (mã chứng khoán LCS) vừa công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh 1 năm, kể từ 15.3.2023 - 14.3.2024, với lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. LCS xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Tạm ngừng kinh doanh là một phần trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LCS. Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023, cổ đông đã đồng ý cho phép tạm dừng hoạt động, thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.

Công ty Licogi 166 thông báo ngừng kinh doanh 1 năm vì không có tiền NGỌC THẮNG

LCS cho biết, công ty không có tiền để hoạt động, người lao động đã nghỉ việc, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh. Công ty đã gặp nhiều khó khăn từ năm 2019, thiếu việc làm, ít dự án được chuyển tiếp từ năm trước, khó khăn về tài chính, nhiều dự án triển khai bị vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng từ phía chủ đầu tư quá chậm.

Trong đó, có dự án do chủ đầu tư thay đổi thiết kế dẫn đến phải chờ đợi khiến tiến độ thi cống kéo dài, làm tăng chi phí, công tác nghiệm thu thanh quyết toán toán chậm, hầu hết các công trình đều bị đọng vốn trong thời gian dài.

Đặc biệt, năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh của công ty càng gặp khó khăn dẫn đến việc dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng bị quá hạn và chuyển sang nhóm nợ xấu từ tháng 7.2021.

Tổng giám đốc LCS đã nỗ lực kêu gọi các cổ đông mới, lên phương án tái cấu trúc công ty, tìm kiếm các dự án mới, tìm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu đá nhưng do khó khăn về tài chính, ngân hàng đã dừng cho vay, dừng bão lãnh nên năm 2022, công ty đã dừng thi công các dự án. Một số dự án đã ký đồng cũng phải dừng hoặc chuyển cho đơn vị khác thực hiện. Toàn bộ nhân viên đã nghỉ việc từ đầu năm 2022.

Năm 2022, công ty chủ yếu giải quyết các việc tồn đọng, làm việc với ngân hàng, thu hồi công nợ. Kết quả công ty đạt doanh thu gần 3,4 tỉ đồng và lỗ trước thuế hơn 98 tỉ đồng, tăng mạnh hơn so với mức lỗ trên 67 tỉ đồng ở năm 2021.

Mới đây, vào 14.3, cổ phiếu LCS cũng bị đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2022 được soát xét quá 6 tháng so với quy định. Mặt khác, LCS còn chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất, bao gồm báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo kiểm toán năm 2021 quá 6 tháng so với thời gian quy định.

LCS chuyên thi công xây lắp; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (khai thác và chế biến các sản phẩm từ mỏ đá Sao Thổ); thi công các công trình điện (trọng tâm là các dự án điện cao thể).